Hi-Fi sustav vrijedan 500.000 eura na Too Loud Festu u Zagrebu

Najviše će pažnje, smatra organizator festivala Nebojša Uglješić, privući Hi-Fi sustav vrijedan oko 500.000 eura, najskuplji ikad složen i javno prikazan u Hrvatskoj. "Moći ćemo po prvi put čuti 170.000 eura vrijedne zvučnike The Sonus faber 2017 SE, izrađene u svega 30 parova u svijetu. Premijerno ćemo predstaviti i nove zvučnike Bang & Olufsen BeoLab 50, laserski filmski projektorSony 4K UHD 'Short Throw', senzacionalne zvučnike DALI Phantom koji nisu nikad bili predstavljeni van Danske te još desetak premijera", kaže Uglješić i napominje kako će se na festivalu održati i niz radionica i predavanja te koncerti harfistice Doris Karamatić, jazz dua Lele & Joea Kaplowitza, Lu Jakelić i Podium Brass Quinteta. U sklopu Too Louda Festa u Oris – Kući arhitekture od 21. do 25. studenog moći će se pogledati izložba dizajnerskih audio proizvoda koje potpisuju svjetski priznati dizajneri. Izložba će posjetitelje uvesti u svijet dizajnerskih rješenja koja izgledom odskaču od klasičnih audio proizvoda. U sklopu festivala u kinu Kaptol Boutique Cinema održat će se i projekcija koncerta 'Boa - Live in Tvornica' u 4K UHD tehnologiji.

"U ponudi će biti i velik broj nosača zvuka (CD-a i LP-a) po posebnim festivalskim cijenama. Isto tako, već sad imamo najave da će neki distributeri za vrijeme trajanja festivala također ponuditi proizvode po posebnim cijenama. Svakako bih napomenuo i to kako posjetitelje očekuju vrlo vrijedne nagrade", napomenuo je organizator festivala čija je želja široj publici približi kulturu slušanja glazbe i gledanja filmova. "Već prve godine imamo izlagače iz Hrvatske, Italije, Danske, Slovenije i Srbije. Plan je pridobiti još veću regionalnu pažnju i označiti Too Loud Fest kao međunarodno važan događaj", zaključio je Uglješić. Festival će zatvoriti završni party u craft pivnici Garden Brewery.