Hakerima bi trebala stoljeća da "provale" ovakvu lozinku

Što je lozinka duža, to je sigurnija. Smatra se da primjerice jedna doista sigurna lozinka, kod koje bi trebalo nekoliko stoljeća da ju počinitelji "razbiju", ima najmanje 12 znakova. Uputno je kombinirati i velika i mala slova, staviti i brojeve, posebne znakove poput "@, #, !, %" itd. Ako napravite takvu lozinku, doista ste sigurni.



Ustvrdio je to Renato Grgurić, policijski službenik Kibernetičke sigurnosti MUP-a RH gostujući u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" na HRT-u



U Americi nije neobično zalijepiti papirić preko kamere na laptopu zbog mogućnosti da netko s druge strane gleda. Da je strah opravdan dokazao je i sam tvorac Facebooka Mark Zuckerberg. Fotografija na kojoj sjedi ispred svog laptopa kojemu je na kameru zalijepio naljepnicu obišla je svijet.



Postoji li realna mogućnost da se netko priključi na naše računalo i prati što rade ukućani? Mogućnost postoji, kaže Grgurić. Naime, ako ste otvorili nekakav sumnjivi privitak elektronične pošte, počinitelji doista mogu preuzeti nadzor nad vašim računalom i doista mogu pratiti vaš rad. "No građani ne moraju biti zabrinuti, nego oprezni. Ako imate dobar antivirusni program na vašem računalu i redovito ga ažurirate, jako je mala šansa da vas netko nepoznat gleda", dodaje ipak.



Osvrnuo se i na nedavne događaje. "Dosta građana je dobilo poruke elektroničke pošte u kojima nepoznate osobe navode da posjeduju njihove korisničke podatke ili lozinku za određene internetske servise. Poruke su zapravo ucjenjivačke naravi. Dosta zabrinutih građana je zvalo, policija je intervenirala i izdala priopćenje. Građani ne moraju biti zabrinuti, ali moraju biti na oprezu i promijeniti svoje lozinke na internet servisima koje koriste. U ovom trenutku smatramo da nisu ugroženi, odnosno kompromitirani njihovi podaci", kaže.



Grgurić objašnjava da je prije nekog vremena, možda prije godinu-dvije, došlo do tzv. curenja podataka s velikih internetskih servisa pa počinitelji posjeduju bazu podataka s velikom količinom korisničkih imena i lozinki i sada ucjenjuju građane. "No dobra je vijest da je to bilo prije dosta vremena i većina građana je promijenila svoje lozinke", dodaje. Počinitelji su u takvim situacijama nažalost uglavnom izvan Hrvatske, kaže, pa ih nisu uhvatili.



"Naša policija je članica Interpola, no puno bitnije - Europola. To je agencija Europske unije, policajaca koja nam pomažu u razmjeni podataka i elektroničkih dokaza između država članica", objašnjava.