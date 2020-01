Google uveo promjene, nisu svi oduševljen

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

Google je nedavno promijenio način prikazivanja rezultata pretraživanja na svojoj tražilici na web preglednicima za računala. Promjena nije radikalna, no kako možemo pročitati na internetu, nisu svi oduševljeni s novim načinom prikaza rezultata iznad kojih se sada prikazuje ikona stranice te izvor članka. Vizualno, stariji način prikaza bio je jednostavniji, iako će se većina korisnika, kao i uvijek, vjerojatno brzo naviknuti na promjene, prenosi Zimo.

No to nije sve što je Google promijenio na tražilici za računala, već je uveo i malu, no prilično zanimljivu promjenu u načinu prikazala linkova s oglasima. Prije više godina, nije bilo teško razlučiti linkove s oglasima, od "pravih" linkova s rezultatima pretraživanja jer su oglasi bili smješteni bočno, odnosno pozadina dijela s oglasima imala je drukčiju boju. S vremenom Google je izbacio bočne oglase, kao i drukčiju boju pozadine, no linkovi s oglasima koji su se nalazili pri vrhu ipak su se razlikovali od rezultata pretraživanja po boji linka.

S novom promjenom raspoznavanje rezultata pretraživanja od oglasa postalo je još teže te dio korisnika više neće znati da je link na koji su kliknuli u biti reklama, a ne rezultat organskog pretraživanja koje im je prikazao Google. Naime, oglasi se sada od rezultata pretraživanja razlikuju samo po tome što u gornjem lijevom kutu stoji boldana oznaka "oglas" ("ad"), dok pri rezultatima pretraživanja na tom mjestu stoji ikona stranice i mnogi korisnici pri pregledavanju rezultata pretraživanja neće ni primijeniti tu ikonu. To su potvrdili i neki stručnjaci za digitalni marketing čiji klijenti bilježe povećanje broja klikova od 4 do 10 posto prilikom pretraživanja na računalima od kad je Google uveo promjenu u prikazu oglasa.

Iz američke kompanije kažu kako su nove promjene uveli kako bi korisnicima koji pretražuju Google pomogli u boljem shvaćanju porijekla informacija, što bi im trebalo pomoći pri istraživanju i pokušaju pronalaska što boljih rezultata pretraživanja. No pogotovo kada vidimo da je povećan broj klikova na oglase, nije teško zaključiti da ekipa iz Googlea dobro zna što radi i koja je bila njihova namjera s takvim promjenama.