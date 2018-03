Globalni kibernetički napad – 50 milijardi dolara štete

Foto: Thinkstock

Razvoj umjetne inteligencije tvrtkama može donijeti veću učinkovitost, manje repetitivnih poslova i bolje iskustvo za klijente, ali i brojne rizike koji mogu rezultirati financijskim gubicima: izloženost zlonamjernim kibernetičkim napadima i tehničkim kvarovima povećat će se, a jačanjem povezanosti između društava i gospodarstava porast će i mogućnost poremećaja velikih razmjera i iznimnih financijskih gubitaka.



Globalni kibernetički napad većih razmjera potencijalno bi mogao izazvati gubitak veći od 50 milijardi dolara, no čak i poludnevni nestanak struje na lokaciji pružatelja cloud usluga može uzrokovati štete od oko 850 milijuna dolara.



U novom izvještaju “Uspon umjetne inteligencije: izgledi za budućnost i novi rizici” Allianz Global Corporate&Specialty, uz analizu prednosti i rizika robotizacije, ističe i rastuću implementaciju umjetne inteligencije u osiguravateljni sektor. Softver koji može razmišljati i učiti poput ljudskog bića osiguranjima je koristan jer barataju velikim količinama podataka i repetitivnim procesima, u kojima umjetna inteligencija ima veliki potencijal: u automatizaciji sklapanja polica i zahtjeva na brži i učinkovitiji način, analizi podataka u cilju smanjenja rizika, recimo detektiranju mjesta veće kibernetičke izloženosti, te u razvijanju novih proizvoda.



Tu je i mogućnost pružanja usluga klijentima 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu. Buduće generacije tzv. “jake” umjetne inteligencije moći će rješavati teške zadatke u gotovo svakoj industriji, od chatbotova koji nude financijske savjete do dijagnostike karcinoma, samovozećih automobila, vremenskih prognoza, obrade financijskih transakcija... Accenture tvrdi da bi umjetna inteligencija mogla udvostručiti godišnje stope gospodarskog rasta u 12 razvijenih gospodarstava do 2035.