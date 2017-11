FOTO: "Strategija pametnog grada ima za cilj i smanjiti broj parkirnih mjesta u gradu"

Foto: Luka Stanzl / Pixsell

U Zračnoj luci Franjo Tuđman održava se konferencija Pametni gradovi u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista.

Tehnološka dostignuća Graza u principima Pametnog grada predstavila je na ovogodišnjoj konferenciji Barbara Muhr, direktorica Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen. Pojasnila je da se ovaj holding bavi uobičajenim javno-komunalnim uslugama koji omogućuju normalno funkcioniranje grada, a ona je konkretno zadužena za dio koji se odnosi na mobilnost i slobodno vrijeme. "Sustav mobilnosti grada se temelji na javnom prijevozu kojeg čini 170 autobusa i 83 tramvaja. Imamo 66 kilometara tramvajske pruge, a javni prijevoz, koji je pandan zagrebačkom ZET-u, ima godišnje 115 milijuna putnika", kazala je Muhr. Dodala je da je Graz grad koji konstantno raste te je samo u zadnjih pet godina povećao broj stanovnika za osam posto, a broj putnika u javnom prijevozu za 11 posto.

Takvim tempom očekuju da će u narednih 20-ak godina broj stanovnika povećati za 18 posto, što će postaviti nove izazove za mobilnost u gradu. Strategija pametnog grada ima za cilj smanjiti broj parkirnih mjesta u gradu, a samim tim i promet, ali istodobno i povećati potencijal intermodalnog prijevoza koji će uključivati sve, od javnog prijevoza, e-taksija do dijeljena automobila. Posebna pozornost se pridaje električnim automobilima kojih u Grazu ima više od 500, a sama komunalna gradska tvrtka ih ima 140. Veliki pomak je napravljen po pitanju taksi prijevoza te je sedam posto voznog parka taksita pogonjen električnom energijom. Planirane su značajne investicije u izgradnju novih biciklističkih i pješačkih staza kao i garaži i punionica za električna vozila. Održivi prijevoz planira se i za slobodno vrijeme te postoje značajni projekti za izgradnju žičara koja bi imala rekreativnu, ali i poslovno-logističku funkciju. Graz puno polaže i na inteligentnu rasvjetu, ali i cjelokupnu održivu energetiku kroz elektrane koje se temelje na održivoj, zelenoj, energiji. Glavni grad Štajerske je značajno industrijsko i znanstveno središte te postoji niz primjera suradnje industrije, koja djeluje globalno, s visokoškolskim institucijama.

Javni prijevoz ima posebne programe za osjetljive kategorije putnika

Glasgow je najveći grad u Škotskoj, a brojem stanovnika je sličan Zagrebu te su njegovi izazovi u primjeni suvremenih tehnologija zanimljivi i Hrvatskoj. George Gillespie, izvršni direktor za razvoj grada, energetiku i zaštitu okoliša Grada Glasgowa i Gary Walker, voditelj sektora za istraživanje i Future City Glasgow, predstavili su na konferenciji njihova iskustva. Gillespie ističe da je britanska Vlada s 24 milijuna eura potpomogla razvoj pametnih tehnologija u Glasgowu kroz niz projekata, a uglavnom su vezani uz energetiku, zdravlje, javnu sigurnost te promet. Najznačajniji produkt ovog nastojanja je Gradski operativni centar u kojem se skupljanju podaci iz 40 javnih izvora, a koji se onda, prema prioritetu i potrebama, analiziraju i koriste.

Gary Walker, je pojasnio da je razvijen niz aplikacija koje pomažu da se bolje upravlja gradom. To se prije svega odnosi na energetsku učinkovitost i edukaciju građana kako instalirati nove energetske tehnologije i uređaje u kućanstva. Isto tako i na ponašanje vozača čime se želi postići sigurnija i održivija vožnja i čitav prometni sustav. Javni prijevoz ima posebne programe za osjetljive kategorije putnika, prije svega školarce i starije osobe, za koje postoji flota autobusa s kojom se upravlja iz operativnog centra. U tom gradu je postavljeno niz senzora da se dobije bolji uvid u to kako grad živi i kakve su potrebe građana. Postavljena je nova javna rasvjeta koja će smanjiti potrošnju struje za 40-60 posto, a senzori pomažu da se stekne uvid u navike i kretanja ljudi te tako učinkovitije gospodari energijom. Koliko je promet značajan segment Pametnog grada u Glasgowu, pokazuju i brojke koje je naveo Walker prema kojima grad upravlja sa 199 km autocesta A kategorije te dodatnih 73km B kategorije i 245 km C. Tu je i 1333 kilometara lokalnih cesta, a ta infrastruktura je povezana s 275 raznih mostova. Glasgow surađuje i s drugim škotskim gradovima, kojih je ukupno 7, te postoji niz programa na razini Europske unije i same Velike Britanije iz kojih se mogu dobiti potpore za njihove projekte.