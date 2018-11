Ford ulaže skoro 100 milijuna dolara u gradski prijevoz budućnosti

Foto: Thinkstock

Tržište kojim vladaju automobilske kompanije uvelike se promijenilo tijekom posljednjeg desetljeća, a još veće promjene dolaze u budućnosti. Kako piše Zimo, pojava autonomnih vozila koja će pokretati električni motori koji će polako zamijeniti klasične benzince i dizelaše, no pored toga, još je jedan oblik transporta sve popularniji – električni bicikli i romobili.

Vrijednost tržišta električnih romobila konstantno raste te mnogi upravo romobile vide kao gradsko prijevozno sredstvo budućnosti, i to ponajviše kao tzv. last mile prijevozno sredstvo, odnosno od garaže ili stanice javnog prijevoza pa do posla, trgovačkog centara i slično. Kompanije pri tome najčešće nisu orijentirane na prodaju, već na njihovo iznajmljivanje – korisnici preko aplikacije pronađu najbliži romobil, registriraju se, odvezu ga do određenog mjesta i tu ga ostave, dakle nije potrebno tražiti poseban parking.

Primjerice, Bird, kompanija koja iznajmljuje električne romobile, postao je startup koji je u najkraćem roku dosegao vrijednost od milijardi dolara, što dovoljno govori o vrijednosti, odnosno potencijalu toga tržišta.

Da je ovo tržište zanimljivo i automobilskim kompanijama, možemo vidjeti i iz posljednje akvizicije Forda te je taj automobilski gigant preuzeo kompaniju koja iznajmljuje e-romobile Spin. O preuzimanju kompanije objavili su na stranici Axios te su prvotno napisali da je Ford platio 40 milijuna dolara, no naknadno su, pozivajući se na nove izvore, napisali da vrijednost akvizicije iznosi čak do 100 milijuna dolara.