Facebook planira uvođenje velike promjene: Hoće li im taj potez otjerati korisnike?

Foto: Reuters

Živimo u vremenu u kojem sve što radimo mora biti dokumentirano na društvenim mrežama – svako putovanje, svaki izlazak van, pa čak i obrok u restoranu ili doma, a za svaki status i fotografiju koju ljudi objavljuju nadaju se što većem broju lajkova. Palac gore, a s vremenom i drugi oblici emojija koje je omogućio Facebook postali su simboli popularnosti kojim su korisnici, a pogotovo oni mlađi, postali opsjednuti, piše Zimo.

Ono što je zamišljeno kao zabavno dijeljenje sadržaja i komunikacija s prijateljima za mnoge je izgubilo smisao, pa su Zuckerberg i ekipa odlučili nešto napraviti i vratiti taj početni smisao dijeljenja zanimljivog i osobnog sadržaja čiji cilj neće biti prikupljanje što većeg broja lajkova. U prvoj polovici godine tako su počeli s testiranjem skrivanja prikazivanja broja lajkova na Instagramu, a čini se kako će sličan test uskoro početi provoditi i na Facebooku. Nakon što je Jane Manchun Wong u aplikaciji Facebooka za Android pronašla dokaze Facebookova testiranja skrivanja broja lajkova, novinari su kontaktirali s Zuckerbergovom kompanijom i raspitivali se o planovima kompanije vezanima za palac gore.

U Facebooku su im zaista potvrdili da razmišljaju o testiranju skrivanja lajkova, no nije poznato kada bi taj test mogao početi i na kojim tržištima. Iako iz Facebooka nisu do sada komentirali koliko su zadovoljni sa sličnim testom koji rade na Instagramu, na TechCruncheu napominju kako su povećali broj tržišta na kojima je lajk skriven, što upućuje na to da taj potez ima smisla i da su ga korisnici pozitivno prihvatili.

Bit će zanimljivo vidjeti kako bi se skrivanje broja lajkova, vjerojatno najprepoznatljivijeg znaka Facebooka, odrazilo na korisnike te mreže i na način na koji dijele sadržaj. Ako do toga zaista dođe, korisnici će, kao i na Instagramu, i dalje moći lajkati objave, fotografije i videozapise, no ta brojka neće se prikazivati javno, već će biti vidljiva samo vlasniku profila koji je objavio sadržaj, dok će ostali korisnici vidjeti imena nekih od prijatelja koji su lajkali tu objavu.