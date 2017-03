Facebook nikada ne miruje: Sada mijenjaju izgled komentara

Foto: Tobias Hase/DPA/PIXSELL

Nadogradnje društvenih mreža dolaze iz tjedna u tjedan, ali timovi informatičara nikad ne miruju. Tako je u javnost procurio novi grafički dizajn Facebookovih komentara.

Naime, Facebook testira novi izgled komentara ispod objava korisnika. Prema fotografijama koje su osvanule na Twitteru čini se da će sljedeća nadogradnja izmijeniti dizajn komentara tako da će izgledati gotovo jednako kao poruke u Messengeru.

Ispod objave pojavit će se ovalni okvirić u kojem će stajati komentar, a u Facebooku se nadaju da će ovako rješenje privući još više komentatora, piše N1.

Iako se radi tek o testiranju, povijest nas uči da prije ili kasnije Facebook izbaci u praksu ono što testira. Ovaj put se ne radi o nekoj suštinskoj promjeni, ali će gotovo sigurno naići na podijeljena mišljenja korisnika te 'pobunu' i na Facebooku i na Twitteru, no to se dogodi i kod svake druge nadogradnje, a pogotovo one koja mijenja izgled News Feeda na koji smo navikli.