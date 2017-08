Evo kako na bateriju mobitela utječe punjenje preko noći

Foto: Thinkstock

'Ako spojite mobitel na punjač preko noći, to mu neće uništiti bateriju' kaže Kyle Wiens, glavni čovjek iFixita, kompanije iz Kalifornije koja je poznata po detaljnim vodičima za popravke i analizu potrošačke elektronike. 'Sve što je tu važno je broj ciklusa, tojest način na koji koristimo bateriju i koliko rada iz te baterije izvlačimo'.

Broj ciklusa je u principu broj stopostotnih punjenja koje telefon može 'izdržati' prije nego što dođe do oslabljenja same baterije. Primjera radi, ako ispraznite smartfon do pola i onda ga napunite, iskoristili ste pola ciklusa. Wiens tvrdi da prosječna baterija smartfona može izdržati 400 ciklusa punjenja, što znači da on može izdržati barem godinu i pol. Naravno, ovo nije zapisano pravilo - neki uređaji mogu 'proživjeti' puno više od toga.

Uostalom, to je otprilike vrijeme koje ljudi provedu uz jedan telefon prije nego što prijeđu na novi, piše tportal.