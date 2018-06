Drugo desetljeće frapantnog napretka ili početak nečeg potpuno novog?

Korisnici od pametnih telefona više ne očekuju smartphone 2.0 već nešto potpuno drugačije/FOTOLIA

Prvo desetljeće smartphonea je iza nas. Steve Jobs prvi je iPhone plasirao na tržište 29. lipnja 2007. godine. Ove godine u lipnju obilježit ćemo prvu godinu drugog desetljeća uređaja, koji su brže od bilo koje druge tehnologije - automobila, televizora pa čak i interneta - postali široko rasprostranjena tehnologija. Zapravo tehnologija bez koje je danas život nezamisliv. Smartphonei, odnosno pametni mobiteli, promijenili su sve. Internet stvari i općenito "connected devices" postojali su i prije.

No, prije su imali različite upravljače. Sada je on univerzalan - pametni mobitel. I prije je bilo ideja da se klima uređaji, frižideri, pećnice ili vrata povežu na internet. No, smartphone je učinio da takvo povezivanje ima smisla i za korisnika. U eri uslužne ekonomije mnogo se pričalo i o informacijskoj ekonomiji. No, tek kad je iPhone pokazao kakva je korist od aplikacija, posebno kupovine aplikacija, a zatim i kakva je korist od podataka, danas sve više kupovanja podataka, stvoreni su temelji za stvarni razvoj informacijske ekonomije. Ali danas, jednom nogom pred prvi rođendan drugog desetljeća iPhonea, postavlja se pitanje: Jesmo li stvarno tek u drugom desetljeću smartphonea ili u prvom desetljeću nečeg potpuno novog?

18,2 posto globalnog tržišta dosegnuo je prošle godine Samsung i tako uspio, barem na neko vrijeme, svrgnuti Apple

Čudo zvani iPhone

Jedno je sigurno. Bez obzira da li vam se Appleov iPhone sviđao ili gadio, i dalje je među top brendovima. Mnogi su ga u posljednjih 11 godina izazivali, ali ga nitko nije izbacio iz igre. O iPhonea jedinice do modela X, Apple je uvijek znao pogoditi bilo tržišta. Prema podacima Gartnera, Apple je od zadnjeg tromjesečja 2016. do zadnjeg tromjesečja 2017. izgubio titulu tržišnog lidera. No, sada je drugi na svijetu s udjelom od 17,9 posto, znači 17,9 posto svih smartphonea prodanih na svijetu nose Appleov brend, i zaostaje za 0,3 postotna poena za prvim. Novi tržišni lider i brend koji danas donosi najviše inovacija na tržište smartphonea je Samsung. Ima čvrst rast. U četvrtom tromjesečju prošle godine dosegnuo je tržišni udio 18,2 posto globalno. S linijom smartphonea "S" izravno konkurira iPhoneu, a po tehničkim ga specifikacijama i daleko premašuje.

Samsung je s modelom S9 smartphone rastegao na 5,8 inča ekrana razlučivosti, koja je negdje na pola puta između 2K i 4K. Podršku mu daje osmojezgreni procesor potpomognut zasebnim grafičkim procesorom, 4 GB radne memorije, 256 GB interne memorije i mnoštvom načina za spajanje na internet, uključujući LTE. Usto, ima kameru od 12 MP koja podržava snimanje 4K video od 60 fps, dovoljno i za profesionalni video. Podržava bežično punjenje, navodi da može izdržati 3 dana bez punjenja, može se pasti u vodu bez da mu se išta desi, a ima i NFC pa uz njega nije potrebno nositi novčanik već se njime može izravno plaćati na blagajni. Ukratko, riječ je o vrlo moćnom uređaju, a njegova će moć u idućoj generaciji zasigurno biti još veća.

17,9 posto udjel je 'giganta' Applea na svjetskom tržištu pametnih telefona

Usporedbe radi, prvi iPhone, revolucionarni, prvi smartphone, koji je promijenio način na koji poimamo mobitele, imao je gotovo upola manji ekran rezolucije 320x480px s 18-bitnim bojama. Imao je dva procesora, jedan glavni i drugi grafički te svega 128 MB radne memorije i najviše 16 GB memorije za pohranu podataka. Imao je kameru od 2MP i najbrže što se mogao spojiti na internet bila je 3G brzina. Pametni mobiteli u deset su godina daleko napredovali.

No, ono što danas najviše potiče njihov daljnji razvoj nije toliko hardver već softver i nove primjene smartphonea. To su tehnologije poput augmented realityja, odnosno proširene stvarnosti, koje stvaran svijet pretvaraju u strip i multimedijsko iskustvo. Zatim, usluge poput trenutačnog prevođenja ne samo teksta već i slika i glasa. Tehnologije koje smartphone pretvaraju u pokretno računalo koje može svoj sadržaj prikazati na bilo kojem drugom ekranu, i to instantno. Nadalje, tehnologije koje smartphone pretvaraju u prenosive projektore ili savitljive ekrane pa čak i holograme. Tu su i tehnologije koje omogućuju da se smartphoneom upravlja gestama i glasom. No, gotovo su sve te tehnologije tek u začetku i tek treba vidjeti koje će se od njih početi šire koristiti u praksi.

6,9 posto tržišnog udjela globalno u četvrtom tromjesečju 2017. držao je Xiaomi

Nove 'meke'

Tržišna prevaga Samsunga, tvrtke sa sjedištem u Južnoj Koreji, daje tek naslutiti odakle će sada dolaziti inovacije u svijetu smartphonea. Isprva je to bilo u SAD-u, odnosno u Appleu. Sada je to u Južnoj Koreji, odnosno Samsungu. Međutim, i Samsungu i Appleu za vratom dahću novi igraći, sve odreda iz Kine. To su Huawei i Xiaomi, dva najbrže rastuća proizvođača smartphonea na svijetu. Huawei, koji sada drži treće mjesto globalno, prema podacima Gartnera u posljednjem tromjesečju prošle godine zauzeo je 10,8 posto udjela na tržištu. Drugim riječima, svaki deseti prodani mobitel na svijetu bio je pod brendom Huaweija. Godinu prije imao je udio od 9,4 posto. Još brže od njega raste danas četvrti igrač Xiaomi. Gartner je krajem 2016. njegov tržišnu udio procijenio na 3,6 posto.

U četvrtom tromjesečju 2017. Xiaomi je skočio na 6,9 posto udjela globalno. Treći veliki kineski igrač je Oppo, peti globalno, koji sada drži 6,3 posto tržišnog udjela na svijetu. Statistike znaju varirati, pa se tako na popisu najprodavanijih kao i najpoznatijih smartphone brendova, redovito još nađu Lenovo, LG, ZTE, Alcatel, Sony, HTC i drugi. Prostor za utakmicu pronašla je čak i nova Nokia, stari, ali dobro poznati brend, koji se inicijalno nije znao prilagoditi svijetu smartphone pa na neko vrijeme nestao s tržišta. To ukazuje da se tržište smartphonea saturira, postaje zasićeno, odnosno da korisnici potencijalno više ne očekuju smartphone 2.0 već nešto potpuno drugačije.

Revolucija je već krenula

10,8 posto udjela na globalnom tržištu zauzeo je u posljednjem tromjesečju prošle godine Huawei



Hoće li to biti pametni sat, pametne naočale, pametni zvučnici ili pametni okoliš u kojem imamo pametni televizor, pametni automobil i druge pametne uređaje s kojima možemo razgovarati, tek treba vidjeti. Možda će to biti nosiva tehnologija ili čak smartphone apliciran na našu kožu. Primjeri svega navedenog već postoje, makar i eksperimentalno pa nam preostaje tek vidjeti što će od toga doživjeti komercijalan uspjeh.