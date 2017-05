Dobijete li ovaj mail na Googleu, nemojte ga otvarati

Phishing, odnosno u slobodnom prijevodu definicija “mrežne krađe identiteta” jedan je od najčešćih napada na milijune korisnika diljem svijeta.

Ono što je posebno zabrinjavajuće jest činjenica kako su phishing napadi sve sofisticiraniji, sve ih je teže prepoznati, pogotovo za krajnje korisnike i sve više ljudi postaje žrtvom ovakih napada. Posljednji, iznimno opasan napad odnosno metoda zabilježen je u Google Docs aplikaciji i prema pisanju na Redditu gotovo ga je nemoguće prepoznati u trenutku kada stigne lažna poruka elektroničke pošte.

Razlika između dosadašnjih sličnih napada preko Gmail servisa elektroničke pošte i ovog posljednjeg je upravo u nevjerojatnoj sofisticiranosti, jer posljednji napad ima sva obilježja legitimnog Google Docs poziva da posjetite dokument koji je jedan od vaših kontakata podijeilo s vama. Možda će se netko s pravom zapitati zašto bi otvarao poveznice na dijeljene dokumente ako mi nitko nije najavio da će mi to poslati, no to je objektivno pitanje samo u slučaju kada vrlo rijetko dobijate pozive za uređivanje zajedničkih dokumeta.

A čak i tada vrlo lako možete nasjesti, jer u ovom slučaju sve izgleda više nego vjerodostojno.

Dakle, ako primite poruku kako vam je netko poslao pozivnicu na dijeljeni dokument unutar Google Docs aplikacije, provjerite nekoliko puta o kome se radi.

We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf