Croatia Airlines izbacila novu mobilnu aplikaciju: Putnicima nudi bržu prijavu za let

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Hrvatski nacionalni prijevoznik Croatia Airlines redizajnirao je i osvježio mobilnu aplikaciju za uređaje s iOS i Android operativnim sustavom kojom se, uz ostalo, može prijaviti ili odjaviti let, a aplikacija je dostupna na četiri jezika - engleskom, njemačkom, francuskom i hrvatskom, izvijestili su u ponedjeljak iz Croatie Airlinesa.

Osvježena mobilna aplikacija Croatia Airlinesa putnicima odsad nudi još jednostavniju i bržu prijavu za let (check in), osobito zbog mogućnosti skeniranja osobnih dokumenta pri čemu svi podaci odmah postaju dostupni za korištenje, a istodobno ostaju sačuvani za svaku kasniju prijavu. Osim toga, putnici odsad mogu koristiti i opciju odjave s leta (check out), kao i mogućnost prijave više putnika za let.

Funkcionalnost aplikacije dodatno je poboljšana opcijom praćenja statusa letova (flight status) u realnom vremenu, i to jednostavnim unosom broja leta, linije ili zračne luke, pri čemu korisnik dobiva informacije izravno iz operativnog sustava Croatia Airlinesa.

Aplikacija, navodi se u priopćenju, i dalje sadrži mnoge druge funkcionalnosti kao što su kupnja karte, pretraga reda letenja, pregled rezervacije, informacije u vezi s dopuštenom količinom prtljage i posebnom prtljagom, uvjete putovanja s kućnim ljubimcima, te uslugama koje se nude tijekom leta.