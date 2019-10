Budućnost bankarstva je digitalna, virtualna, praktična

Foto: promo

Ne znam ima li tradicionalnijeg poslovnog modela od bankarstva koje više od 100 godina posluje na isti način, ali, s druge strane, više se promijenilo u zadnjih 10, nego tijekom prethodnih 100 godina, pri čemu takav tempo promjene ne pokazuje znakove usporavanja. Dapače, živimo u digitalnom svijetu koji eksponencijalno raste.

Danas više nije bitno koliko je organizacija velika ili mala, već koliko je agilna, brza, inovativna, koliko brzo može pružiti adekvatno rješenje za nove preferencije i veća očekivanja korisnika, koliko je svjesna potrebe za promjenom i digitalizacijom.

To vrijedi za sve industrije, a pogotovo za bankarstvo koje je suočeno s pojavom novih igrača i novih regulatornih zahtjeva, ali prvenstveno potrebnom omogućavanja besprijekornog korisničkog iskustva. Pogotovo jer danas više nego ikad prije živimo u vremenu 'ekonomije doživljaja' kada su jednostavnost, praktičnost, brzina i dostupnost karakteristike konkurentnih organizacija.

Pitanje više uopće nije treba li se digitalizirati ili je prihvatljivo nastaviti poslovati po staroj prokušanoj formuli. Digitalizacija, tj. temeljita digitalna transformacija uopće nije opcija - ona je nužnost i preduvjet opstanka. Stav „preveliki da bi propali“ ne vrijedi. Promjene dolaze i nema „ako“, nema „ili“, nema „možda“…, a oni koji ne pronađu način kako (p)ostati relevantni te kreirati dodatnu vrijednost za svoje klijente, brzo će se naći u problemima.

Digitalna strategija sastavni je dio korporativne strategije Addiko banke i zaslužna je za poslovne uspjehe banke tijekom proteklih godina, a najbolji primjer bankarstva budućnosti je jedinstvena Addiko Virtualna poslovnica – prva u potpunosti digitalna poslovnica u Hrvatskoj koja klijentima svih banaka omogućava u potpunosti digitalan kreditni proces, od zahtjeva do odobrenja, te online proces otvaranja tekućeg računa.

Da ste nekome prije samo nekoliko godina rekli kako će im krediti biti odobravani za 30 minuta samo temeljem osobne iskaznice i to bez ogromne dokumentacije, da će moći plaćati chatom, ili da će kredit dizati iz udobnosti svog doma bez potrebe da ijednom moraju ići u poslovnicu, pitali bi vas o kojoj zemlji je riječ. E pa Addiko banka je sve to omogućila u Hrvatskoj. To je digitalna transformacija na djelu i nova realnost bankarstva i ne namjeravamo stati na ovome, a The Bankerovu nagradu za najbolju banku u Hrvatskoj, te priznanje za inovativna digitalna rješenja smatramo poticajem da budemo još bolji.

Relja Marković, izvršni direktor Digitalne transformacije Addiko Grupe