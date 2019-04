'Boeing nije imao problema zbog agilea već zato što ga nije primijenio'

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Iako je Boeing bio poznat kao jedna od prvih kompanija koje su prigrlile agile (agile je brz i prilagodljiv način vođenja projekata), nakon što su im avioni 737 MAX počeli padati s neba, zbog kako se sumnja krivo programiranog softvera, agilni princip se preispituje. Haydn Shaughnessy, direktor irskog Global Centre for Business Agility, tvrtke koja savjetuje kompanije poput Swifta, Fujifilma i Švicarske burze, kaže da za to ipak nema potrebe.

"Boeing je imao krivi pristup prema agileu. Ako su odlučili da korisniku, a to je pilot, oduzmu pravo da odlučuje o ponašanju aviona u bilo kojoj situaciji bez da su mu to svjesno ponudili kao izbor, to znači da su zanemarili korisnika i time i agile", kaže Shaughnessy.

Navode da su danas najuspješniji u agileu Kinezi. Pojašnjava da su sve kompanije pred sve većim izazovom konkurencije iz Kine, a koje su sve agilnije.

Shaughnessy je otvarajući drugi dan konferencije WinDays 19 u Šibeniku istaknuo da treba prepoznati kinesku agilnost.

"Kineska logika je da uzmu kupca i onda mu nude holističnu uslugu. Imaju ekosustav kroz koji ga mogu upiti na što god treba. To je princip koji je različit od američke filozofije specijalizacije, odnosno fokusa na jedan segment ponude i onda bivanja najbolji u tome", kaže Shaughnessy.

Pojašnjava da takav princip vođenju kompanije, taj drugačiji pristup agilnosti danas jako zanima Facebook, Google i Amazon. Naime, njihov kineski konkurent Tencent je diverzificirao svoju ponudu tako što je ulagao u brojne startupe. Kao rezultat danas Tencent ima udjele u 122 startupa jednoroga.

"Razlog zašto su Kinezi toliko uspješniji je što se vode drugačijom filozofijom. Ne trče za profitnom marginom već za volumenom biznisa. Njima nije toliko dobro imati biznis od milijardu dolara s marginom od 50 posto, koliko im je dobro imati biznis od pet milijardi dolara s marginom od 20 posto", kaže Shaughnessy.

Pojašnjava da je dio uspjeha Kineza u njihovoj prilagodljivosti čak i po pitanju kapitalizma.

"Kako se sad stvari razvijaju kompanije će biti više inkluzivne, više će sudjelovati u društvenim procesima, primjenjivati promjene u mnogo malih koraka i projekata - i to je nešto u čemu agile pomaže", zaključuje Shaughnessy.