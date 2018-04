Apple bi ove godine mogao izbaciti znatno jeftiniji model iPhonea

Foto: DPA/PIXSELL

Nakon što je prošle godine predstavio prvi iPhone od tisuću dolara - iPhone X, Apple bi ove godine mogao izbaciti novi, znatno jeftiniji model koji će imati mnoge značajke "desetke".



Niz pouzdanih izvora objavio je kako očekuje predstavljanje jeftinijeg iPhonea ove godine, a Apple nove modele svojih smartphonea predstavlja u rujnu, tako da bi tada mogao biti predstavljen. Tvrtka KGI Securities objavila je kako bi novi model mogao stajati između 550 i 650 dolara (oko 3300-3800 kuna), prenosi Business Insider.



Prema dosad poznatim informacijama, jeftiniji iPhone trebao bi biti tek jedan od tri nova modela predstavljena ove godine, uz obnovljeni standardni X te veću inačicu istog. Međutim, analitičar KGI Securitiesa Ming-Chi Kuo očekuje da će jeftiniji model biti najprodavaniji, s udjelom od 65 do 75 posto u svim iPhoneima prodanim u nadolazećem ciklusu.



Jeftiniji iPhone mogao bi imati ekran od ruba do ruba, što je Apple uveo s aktualnom "desetkom", te prepoznavanje lica, ali će biti jeftiniji zbog lošijeg ekrana - LCD umjesto OLED-a, kakav je na standardnom iPhoneu X. Izvori iz lanca dobavljača rekli su da će novi iPhone imati ekran od 6,1 inča, dok aktualni X ima 5,8, a iPhone 8 Plus 5,5.