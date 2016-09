AOC sponzor Team Liquida – najbolje gejming organizacije na svijetu

Foto: AOC

Jedan od vodećih brendova na tržištu monitora – AOC ujedinio je snage s Team Liquidom, jednom od najboljih gejming organizacija na svijetu. Svaki natjecateljski gejmer zahtjeva visoko kvalitetnu opremu, a Team Liquid od sada ima priliku koristiti AOC-ovu premijernu seriju monitora koja će zasigurno zadovoljiti sve njihove zahtjeve. Sa stopom osvježavanja od 144 Hz i više, te izuzetno brzim vremenom odziva od 1 ms uz Adaptive-Synce ili NVIDIA G-Sync tehnologijom, Team Liquid može se boriti protiv svojih protivnika na najpoznatijim gejmerskim turnirima i natjecanjima i to bez zastajkivanja, prekidanja ili zamućenja ekrana. Isti monitori već su svoja mjesta zauzela u brojnim domovima i koristila brojim gejmerima koji imaju priliku imati jednako nezaustavljivu igraću opremu kao i njihovi idoli iz Team Liquida.

Prije ovog sjajnog partnterstva, Team Liquid-ovi CS:GO igraći imali su priliku testirati AOC-ove najnovije igraće monitore. „Imao sam priliku igrati na jednom od AOC-ovih monitora i osjećaj je bio fantastičan. Najčešće se razlika između monitora može uočiti dok se igra CS:GO i ja sam bio jako zadovoljan izvedbom AOC-ovog monitora. Boje na monitoru su odlične i jako precizne, a također se veselim i stopi osvježavanja od 144 Hz jer jedino takve monitore i koristim za igranje zbog njihovog brzog reagiranja i nedostatka ulaznog kašnjenja. Veselim se što ću od sada nadalje igrati samo na AOC-ovim monitorima“, poručio je Nick ˝nitr0˝Cannella.

Partnerstva u današnjoj profesionalnoj gejmerskoj industriji imaju prednost na svim razinama te se mogućnosti partnerstva pažljivo procjenjuju i prije nego se sklope. Stoga će AOC i Team Liquid biti dugotrajni partneri na svim turnirima i ligama u StarCraft II, League of Legends, CS:GO; Dota 2, Halo, Hearthstone, Heroes of the Storm i Overwatch igrama.