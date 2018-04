Ako se Apple odluči za ovu strategiju, kompanija bi mogla premašiti vrijednost od bilijuna dolara

Foto: Reuters

U vrijeme Stevea Jobsa u Appleu je vladao kult tajnosti – nitko nije točno znao kakvi su planovi kompanije te su svi ljubitelji Applea s nestrpljenjem čekali konferencije i Jobsov "one more thing" kako bi saznali na čemu su njihovi inženjeri naporno radili. Danas je situacija potpuno drugačija i ne samo da znamo što Apple priprema za ovu godinu i koje će modele iPhonea predstaviti u rujnu već su nam poznati i planovi ove kompanije za 2020. godinu kada bi Cook mogao predstaviti savitljivi iPhone te telefon s novom vrstom ekrana, piše Zimo.

Prošle godine Apple je predstavio tri nova modela iPhonea, a najviše pažnje privukao je prvi njihov uređaj s OLED ekranom i tehnologijom prepoznavanja lica od kojeg su u ovoj kompaniji imali velika očekivanja. Iako kažu kako su zadovoljni prodajom i potražnjom korisnika, brojne informacije analitičara govore drugačije – potražnja je solidna, ali ipak ne toliko velika u odnosu na neka ranija predviđanja, pa sve češće čitamo o smanjenju proizvodnje modela X.

Osim nekih manjih problema s ovim uređajem (koji vjerojatno ipak nisu odbili korisnike), glavni i najveći problem dobro je poznat – cijena. Appleovi telefoni ionako nikada nisu bili jeftini, no cijena od tisuću dolara za osnovni model iPhonea X pokazala se kao glavni faktor zbog kojeg je veliki broj korisnika odustao od najjačeg modela i odlučio se za iPhone 8 ili 8 Plus.

Ako je vjerovati informacijama nekih analitičara, čini se kako su u Appleu naučili lekciju te kako će modeli predstavljeni u rujnu biti jeftiniju u odnosu na prethodna predviđanja. Naime, za manje od pola godine Apple bi trebao predstaviti nasljednika modela X te njegovu verziju Plus – do sada se govorilo kako će cijena novog iPhonea X biti 1000 dolara, a X Plusa 1100 dolara, no čini se kako će cijena ipak biti malo niža.

Ako se Apple zaista odluči za ovu strategiju i smanji cijene telefona, već se sada može prognozirati rekordan posljednji kvartal, s rekordnom zaradom i prodajom telefona, što bi na kraju moglo rezultirati i porašću vrijednosti kompanije iznad bilijun dolara.