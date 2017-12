7 stvari koje trebate znati prije kupovine Office 365 paketa

Foto: Press

Mnoge su kompanije u posljednje vrijeme odabrale online poslovanje kao najbolje rješenje za svoje potrebe. S obzirom da su Microsoft Office programi neizostavni dio svakog ureda, ne čudi što je i Office 365 dio te odluke. Paketi koji se nalaze u ponudi prilagođeni su različitim potrebama, zato je potrebno dobro proučiti što se nudi i što vam je doista potrebno, kako bi iskoristili ono najbolje za sebe. Prije odabira, bacite oko na smartworking principe kojima bi se trebali voditi za veću produktivnost, kao i na sljedeći popis, kako bi bili sigurni da je vaš paket najbolji izbor, piše BizIT.

1. Office 365 nalazi se u Cloudu

Ukoliko još niste prebacili svoje poslovanje online, mogli biste pomisliti „što me briga gdje je smješteno ako radi“. No upravo je ovo jedna od glavnih značajki O365 – možete mu pristupiti gdje god se nalazili i kad god to poželite. Radite li na dokumentu na svom uredskom stolnom računalu, bez problema se možete prebaciti na svoj tablet ili prijenosno računalo i nastaviti gdje ste stali bez da posebno prenosite svaku datoteku putem USB-a ili mailom. Svaki korisnik može koristiti i registrirati do pet različitih uređaja na svoje ime. Nije bitno radi li se o Macu, Androidu ili Windowsu – O365 podržan je na svim platformama. Što se instalacije tiče – ne morate više tražiti CD ili prolaziti komplicirani proces – aplikaciju preuzmete online, instalirate i koristite. Jednostavnije ne može :).

2. Tehničke specifikacije za Office 365

Dok svi noviji uređaji ne bi trebali imati problema s pokretanjem programa unutar paketa, nije loše znati neke minimalne tehničke specifikacije. Kada je o Windowsima riječ, morate imati verziju 7 ili stariju, dok je za Mac OS važno da bude barem X10.6 ili napredniji. Kada su internet pretraživači u pitanju, pazite da vaš Internet Explorer nosi barem oznaku 9, Safari 5, Firefox 12 i Chrome 18. Za instaliranje, pokretanje i bezbrižno upravljanje aplikacijama trebat će vam procesor od minimum 1GHz, dok je za 32-bitnu verziju potrebno 1GB, a za 64-bitnu 2GB RAM-a. Ne kažemo da neće raditi i na sporijim računalima sa starijim softverom, no možda ćete naići na na neke probleme prilikom rada. Ako je vrijeme za obnovu vaših poslovnih računala, najbolja opcija je najam informatičke opreme, kako bi vidjeli koje opcije su najbolje za vas.

3. Kompatibilnost s ostalim Office verzijama i ažuriranje

Dokumenti nastali u Office 365 kompatibilni su s Office 2010, 2013 i 2016 verzijama, dok neke funkcionalnosti možda mogu proći i u Office 2007. Što se ažuriranja tiče, sva briga je na samom sustavu koji ga izvršava automatski bez dodatne naplate. Čim novija inačica programa bude dostupna ili je riječ o nekoj zakrpi, sistem će sam izvršiti promjenu bez potrebe za ponovnom instalacijom i gubljenjem vremena i datoteka na svakom uređaju pojedinačno.

