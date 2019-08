5 potencijalno opasnih stvari kojima možete uništiti svoj laptop

Foto: Getty Images

Evo što trebate izbjegavati kako bi vam što dulje potrajala, piše tportal.

1. Izbjegavajte pregrijavanje laptopa

Visoke temperature smrtni su neprijatelj vašeg prijenosnog računala. Dopustite li da se pregrije ugrozit ćete osjetljive komponente poput procesora, ventilatora i baterije. Stoga izbjegavajte korištenje prijenosnika na dekama i drugim mekim površinama koje bi mogle blokirati odvode za zrak i tako otežati hlađenje. Povremeno ga počistite zrakom pod tlakom.

2. Pažljivo postupajte s laptopom

Iako mogu izdržati štošta, prijenosna računala ipak su skupi uređaji s puno osjetljive elektronike s kojom treba pažljivo postupati.

3. Ne praznite stalno bateriju laptopa do kraja

Baterije prijenosnih računala nisu vječne, nakon godine ili dvije korištenja kapacitet će im početi opadati. Idealno, nemojte ju stalno cijediti do nule i puniti do sto posto. Bolje je držati ju na iznad 40 posto i stalno nadopunjavati do 80 posto.

4. Pripazite na strujni napon

Vaš laptop koristi nemalu količinu električne energije i osjetljiv je na nagle poraste napona u mreži. Većina ima ugrađenu bar kakvu-takvu zaštitu, ali ako imate skupo računalo i/ili koristite ga u području gdje su rizici od naglog porasta napona veliki, mudro je nabaviti zasebnu prednaponsku zaštitu.

5. Pazite čime čistite laptop

Ne, nije dobra ideja prebrisati prijenosno računalo mokrom krpom, niti pritom koristiti sredstva za čišćenje. Izgledi kako ćete pritom napraviti više štete nego koristi prilično su veliki. Idealno, čistite svoj laptop suhom krpom, bez tekućina, piše tportal.