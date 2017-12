12 alata koje mora imati svaki (uspješni) freelancer

Foto: Press

Rad od kuće postao je sinonim za freelancere, a mnoge kompanije uvidjele su prednost ovakve vrste angažmana, s obzirom da štede na vlastitim resursima. Kada smo zaduženi za vlastiti radni raspored i ne odgovaramo nikom osim sebi (ili možda klijentu) za satnicu koju provedemo radeći, dobra organizacija postaje ključna. Samo u SAD-u postoji više od 53 milijuna freelancera kojima je razvoj tehnologije i globalno umrežavanje pomoglo pri traženju poslova, odabiru klijenata i međusobnom povezivanju. No život freelancera sve je samo ne glamurozan, a ono što u velikim kompanijama obavljaju različiti odjeli, ovdje pada na leđa jedne osobe koja je sama zadužena za apsolutno sve. Vodite li se filozofijom kako je bolje raditi pametnije, a ne napornije, dopustite da vam predstavimo neke od alata koje će vam upravo to i omogućiti, piše Biz IT.

Napišite najbolju ponudu

Znate što bi radili i kako bi to napravili, no kada dođe vrijeme za napisati službenu ponudu koju će netko morati prihvatiti ili odbiti, jednostavno zapnete. Prepustite taj dosadniji dio posla softveru koji će sve riješiti u par jednostavnih koraka…

Prospero

Osim što će vam pomoći pri sastavljanju ponude, dat će vam i okvirnu ideju koliko bi svoj posao trebali naplatiti. Namijenjen je za poslove brendiranja, pisanja, web dizajna i izrade aplikacija. Mana mu je što se ne može promijeniti dizajn, već samo tekst, a jednom ispunjenu ponudu možete spremiti kao PDF ili poslati direktno klijentu. Možete odabrati opciju po kojoj plaćate 15 dolara po ponudi , 59 dolara za 5 ponuda ili 98 dolara za 10 ponuda, kao 25 dolara za mjesečnu pretplatu s neograničenim dokumentima ili 228 dolara za godišnju. Prve dvije ponude vaše su besplatno!

Proposify

Ovaj alat omogućuje vam da birate dizajn koji želite među ponuđenima, a izgled ponude vidit već dok ju stvarate. U nju možete uvrstiti i video zapise, kao i slike. Možete vidjeti kada klijent otvori ponudu, ono što ga najviše zanima i kada istu potpiše. Vašoj ponudi može pristupiti i nekoliko različitih ljudi, što je odlično kada radite kao dio tima koji daje zajedničku ponudu. Za pet ponuda mjesečno platit ćete 30 dolara, dok će vas njih 50 koštati 100 dolara. Platite li svoju godišnju članarinu odjednom, 5 planova mjesečno doći će vas 25 dolara, a za njih 10 platit ćete 75 dolara.

Nusii

Želite li uz napisane ponude imati i informaciju koliko ste zaradili ili koliko je vaših ponuda prihvaćeno, Nusii će to izračunati za vas. Za svaku ponudu koju pošaljete stići će vam i obavijest kada bude pročitana. Vizualno je nešto slabija i ne dopušta umetanje tablica, no zato podržava različite valute i jezike, što je čini internacionalno prihvatljivom. Za pet ponuda mjesečno platit ćete 29 dolara (ili 290 dolara plaćate li na godišnjoj razini), za njih 20 izdvojit ćete 49 dolara mjesečno (490 dolara godišnje), dok ćete za 50 mjesečnih ponuda izdvojiti 129 dolara (1290 dolara godišnje).

