Žele uvesti zabranu prodaje cigareta za sve mlađe od 100 godina

Foto: Getty Images

Novi zakon na Havajima planira 2020. uvesti zabranu za kupovinu cigareta mlađima od 30 godina, a dobna granica bi se 2023. pomjerila na 60 da bi 2024. bila 100 godina, javljaju mediji.

U prijevodu, od 2024. prodaja cigareta na Havajima bit će službeno zabranjena, a trgovac koji to učini suočit će se s kaznom od 500 dolara po prodanom proizvodu.



Cigarete, same po sebi, neće biti zabranjene. Svaka punoljetna osoba (a to je kod njih svatko tko je napunio 21 godinu) ima pravo posjedovati i pušiti cigarete, to se neće mijenjati. Zabrana se odnosi samo na prodaju. Drugim riječima, ovo je vjerojatno pogodovanje nekome na crnom tržištu koje će se sigurno rasplamsati već od sljedeće godine. Cigare i e-cigarete nisu zahvaćene zabranom, samo duhanski proizvodi.