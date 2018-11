Za kilogram ovog pršuta nije vam dovoljna prosječna hrvatska plaća

Foto: Getty images

Eduardo Donato iz Katalonije ušao je u Guinessovu knjigu rekorda kao vlasnik tvrke Dehesa Maladua, koja proizvodi najskuplji pršut na svijetu.



Kako piše punkufer, jedan but od šest do osam kilograma stoji čak 4100 eura, odnosno oko 30.000 kuna. Pritom treba znati da se pršut prodaje samo u komadu, a kada se odbace kosti, ostaje vam svega četiri do pet kilograma čistog mesa.



Ne čudi stoga što si je mogu priuštiti samo osobe dubljeg džepa. No visoka cijena proizvoda jasna je svima onima koji su upućeni u način njezina nastanka.



Donato je svoju pustolovinu započeo s 10 komada rijetkih iberijskih svinja po imenu Manchado de Jabugo koje je kupio od lokalnih vlasti prije 23 godine kako bi spriječio njihovo izumiranje. Protivno svim savjetima stručnjaka, odlučio je uzgajati organsku svinjetinu – bez ikakvih antibiotika i hormona, što je bilo nečuveno za ono vrijeme.

Uz to, hranio ih je svježom hranom u kojoj nema nikakvih kemikalija – ponajviše žirom hrasta plutnjaka koja poboljšava kvalitetu mesa i koja iberijskom pršutu daje specifičan okus. Ovo je bilo moguće jer se njegova farma nalazi se u sklopu parka Sierra de Aracena and Picos de Aroche, koji je UNESCO proglasio dijelom zaštićenog rezervata biosfere.

Iberijski pršut obično zrije oko tri godine, a Jamon iberico de bellota i do sedam godina. Posluživati bi se trebao na sobnoj temperaturi narezan na vrlo tanke kriške. U tim uvjetima topi se u ustima.