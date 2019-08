Za bacanje opušaka iz auta oduzimaju vozačku i pločice

Foto: Getty Images

U Grčkoj se zbog bacanja cigarete iz automobila, nekorištenje sigurnosnog pojasa i korištenja mobitela u vožnji ostaje bez vozačke dozvole na 60 dana, a na isto se toliko zbog tih prekršaja mogu oduzeti i registracijske tablice. U toj je zemlji kažnjiva i vožnja u papučama, a kazna iznosi 50 eura, piše Večernji list.

Kod nas to nije kažnjivo, ali se preporučuje da se ne vozi u takvoj vrsti obuće. Imovinski cenzus U Grčkoj je zakonom protiv pušenja zabranjeno i pušenje u vozilu ako je u njemu dijete mlađe od 12 godina, a kazna za to iznosi i do 3000 eura. U toj je zemlji određen i imovinski cenzus za prometne novčane kazne.

Tako oni s niskim i srednjim prihodima plaćaju manje, ali oni s godišnjim prihodima većim od 50.000 eura – više. Za vozače s primanjima od 50.000 do 100.000 eura kazne su se udvostručile, dok su se za one s prihodima većim od 100 tisuća utrostručile.

Pri tome kazne za nisku razinu rizika iznose oko 100 eura, za srednju 101 do 300 eura i za visoku razinu od 301 do 600 eura.