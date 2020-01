Mobiteli nisu dovoljni: U 5 godina ulažu 7,2 milijardi dolara

Xiaomi proizvodi koriste internet, a uz mobitele tu su pametni televizori i kuhala za rižu/Shutterstock

Kineski proizvođač pametnih telefona Xiaomi priopćio je kako u idućih pet godina planira uložiti 7,2 milijarde dolara u razvoj umjetne inteligencije (AI) i mobilne tehnologije pete generacije (5G), potaknut rastom konkurencije.

Izvršni direktor Xiaomia Lei Jun te je planove objavio na društvenim medijima kompanije.

"Moramo pretvoriti našu stalnu prednosti koju imamo u umjetnoj inteligenciji stvari (AIoT) i 'inteligentnom životu' u apsolutnu pobjedu na ukupnoj inteligentnoj sceni te potpuno cementirati kraljevski status u eri pametnih tehnologija", rekao je Lei.

Xiomi je lani najavio kako će tijekom idućih pet godina u strategiju All in AioT uložiti 10 milijardi juana, a najavljenim investicijama to je obećanje podebljano.

Pekinška tvrtka isprva je proizvodila mobitele, a danas njeni proizvodi koji koriste internet uključuju i pametne televizore i kuhala za rižu.