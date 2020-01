'Vrlo je vjerovano da će u budućnosti 4-dnevni radni tjedan biti definiran radnim ugovorom'

Foto: Getty Images

Bivši premijer Ruske Federacije, Dmitrij Medvjedev pretpostavlja da će u budućnosti biti uveden četverodnevni radni tjedan, kako bi se pomoglo radnicima da prevladaju sindrom izgaranja i kronični umor.

Svjetska zdravstvena organizacija je definirala sindrom izgaranja kao profesionalni fenomen koji proizlazi iz stresa na radnom mjestu i dovodi do iscrpljenosti i psihičke odsutnosti. Prema izvještaju objavljenom 2018. godine, produktivnost ruske radne snage je među najnižim u usporedbi sa najvećim svjetskim ekonomijama, bez obzira na to što velik broj sati provedu na poslu, piše Bizlife.

„Vrlo je vjerovano da će u budućnosti četverodnevni radni tjedan biti definiran radnim ugovorom“, izjavio je Medvjedev na Međunarodnoj konferenciji rada u Ženevi.

On je rekao da konstantno traganje za uspjehom radnika dovodi do kroničnog stresa i umora, što dovodi do smanjenja produktivnosti.