Vlasnik DOK-ING-a: 'Ponosan sam što je naš stroj za razminiranje bio na Putinovoj paradi'

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Hrvatski stroj za razminiranje paradirao je moskovskom ulicama u vojnom mimohodu održanom u povodu obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Robotski gusjeničar MV4, kojeg Rusi zovu Uran-6, osmišljen je i proizvodi se u “hrvatskoj radionici”, točnije u uspješnoj inovatorskoj tvrtki DOK-ING.



Amerikanci najveći kupci



– Ponosan sam i laska mi činjenica da se stroj dizajniran u Zagrebu, proizveden u Zagrebu, upotrebljava u Rusiji, koja je tehnološki visokorazvijena zemlja. Ruska vlada kupila je tehnologiju proizvodnje naših strojeva, uz svoje vrhunske stručnjake priznali su naš proizvodi i prihvatili ga za svoje potrebe – kaže nam Vjekoslav Majetić, vlasnik i osnivač DOK-ING-a. Dodaje da se doista radi o hrvatskom stroju jer Rusi su kupili licencu za njegovu izradu, no još nisu počeli proizvodnju, a kupili su i 40-ak vozila koja, doduše, zbog embarga nisu sva isporučena. Inače, MV-4 jedan je od najboljih robotiziranih sustava za razminiranje i izvozi se u 24 zemlje, među kojima su najveći kupac Sjedinjene Države. Kada se radi o Hrvatskoj, upravo uz pomoć njih dvadesetak iz Hrvatske je uklonjeno više od 250.000 ubojitih sredstava, kazuje Majetić. MV-4 uz laki gusjeničarski sustav namijenjen je primarno humanitarnom razminiranju, ali poslužit će i za uklanjanje prepreka te u druge svrhe. U jednom satu može očistiti do 2200 kvadratnih metara. Pogodan je za čišćenje površina poput okućnica, šumskih putova, obala rijeka i drugih vrsta terena do kojih veći strojevi ne mogu doći. Može svladati jarak 50 centimetara širok i 30 cm dubok, uzbrdice i nizbrdice pod kutom od 35 stupnjeva. Vozi kroz vodu dubine 45 cm i može se okrenuti za 360 stupnjeva u jednoj točki. Na MV-4 moguće je ugraditi niz alata. Među dodacima je robotska ruka koja može podići do 400 kilograma tereta. Sustavom putem videa i daljinskog upravljača upravlja operator koji može biti udaljen i do dva kilometra. Osim licence za MV-4, Rusi su kupili licencu i za MVF-5, jedinstveno robotsko vozilo koje se primjenjuje pri gašenju požara u posebnim uvjetima.



– Vatrogasno vozilo razvili smo upravo za Ruse, odnosno prema njihovoj narudžbi – objasnio je Majetić. Radi se o robotskom vozilu koje se primjenjuje pri gašenju požara, otklanjanju raznih strukturnih lomova, izradi analiza područja opasnosti u raznim industrijama kao što su kemijska ili naftna, zatim u visokorizničnim nuklearnim industrijama, skladištima streljiva te u drugim opasnim situacijama jer se može opremiti detektorima radiološke, biološke, kemijske i nuklearne opasnosti.



Lani poslovni oskarovac



Kako tvrdi Vjekoslav Majetić, prošlogodišnji dobitnik nagrade za životno djelo European Business Awards, tj. poslovnog Oscara, posluju u cijelom svijetu, pokrivaju oko šezdeset posto svjetskog tržišta strojeva za razminiranje u segmentu lakih sustava, a prisutni su i u drugim segmentima svjetskog tržišta robotiziranih strojeva za upotrebu u razminiranju, vatrogastvu i rudarstvu. Sjedište im je u Zagrebu, kao i glavni pogon na 15.000 četvornih metara gdje je radi 170 zaposlenika, u sekundarnom pogonu u Slunju radi 30 zaposlenika, a u Južnoafričkoj Republici još dvadesetak.