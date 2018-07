Vile u luksuznom naselju žele samo Arapi

Bogati klijenti zagrijani za naselje blizu Sarajeva/FOTOLIA

Projekt izgradnje luksuznog naselja Golden Hills Bosnia u blizini Sarajeva počeo je krajem prošle godine, a prvi mještani će se za 10 mjeseci useliti u svoje atraktivne kuće kod Tarčina.

"Završili smo 60 posto izgradnje. Proteklih dana radimo brzim tempom, koliko nam to vremenski uvjeti dozvoljavaju. Trenutno nemamo nikakvih problema i sve teče svojim tokom", kazao je za Klix.ba Burcu Uygur, direktor švicarsko-turske kompanije Dido Group koja vodi projekt izgradnje naselja vrijednog četiri milijuna eura. Prvi kupci, uglavnom Arapi, već su rezervirali svoje vile u luksuznom naselju. Uygur govori kako su tome poprilično doprinijeli angažmani njegove firme na sajmovima u Dubaiju i Kataru.

"Obišli smo dosta sajmova gdje smo bili jedini predstavnici Bosne i Hercegovine. Na tim okupljanjima primijetili smo zanimanje Arapa za BiH. Jako ih zanima što se dešava u ovoj zemlji, ali to ne možemo tako lako prebaciti na prodaju. Naime, kada im ispričamo što sve trebaju napraviti kako bi imali nekretninu na svoje ime u BiH, odmah se povlače. Arapi u Turskoj mogu kupiti kuću na svoje ime bez problema, a procedure s papirologijom u BiH su duge i naporne.

4 milijuna eura vrijedna je investicija izgradnje naselja

Međutim, i pored toga postoji interesa za kupovinu a naročito su zainteresirani državljani Dubaija", rekao je Uygur. Ljudi koji žele kupiti atraktivne kuće kod Tarčina su uglavnom Arapi koji ne žive u BiH, već žele imati nekretninu u toj zemlji, a kod projekta Golden Hills Bosnia posebno ih privlači hotelski koncept naselja. Pored 29 luksuznih vila, u naselju na 25.000 kvadratnih metara mještanima će biti dostupni sportski tereni, igrališta za djecu, teretane, restorani, bazeni, vjerski objekti, bolnica.

Uygur govori kako se trenutno fokusiraju na završetak gradnje onih kuća koje su već kupljene. "Sve smo se dogovorili, a sada idemo na teži dio, a to je pribavljanje dokumentacije.

Da su Arapi koji su do sada pokazali interes mogli u BiH kupiti kuću na svoje ime, mi bismo već sada radili naš treći ili četvrti projekt", istakao je Uygur. Njegova tvrtka Firma Dido Group pokrenula je akciju prodaje kuća koje se kroz dva mjeseca mogu kupiti po cijeni od 165.000 eura do 285.000 eura, plus PDV. Dosad nije bilo zainteresiranih Bosanaca i Hercegovaca za kupovinu tih vila. Dido Group u budućnosti namjerava širiti naselje kod Tarčina, ali i graditi nove apartmane, stanove i zgrade u Sarajevu i drugim gradovima BiH.