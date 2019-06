VIDEO: Snažne eksplozije u rafineriji plina u Philadephiji

Veliki požar u rafineriji plina u Philadelphiji uzrokovao je nekoliko snažnih eksplozija, javila je u petak NBC Philadelphia.

Požar je izbio u rafineriji Philadelphia Energy Solutions u južnom dijelu grada, a iznad nje se dizao gusti dim.

Just witnessed this explosion heading to Philly airport.. praying no one was hurt pic.twitter.com/S0fcN50HaT