VIDEO: Potukli se u francuskoj trgovini zbog snižene cijene Nutelle

Društvenim mrežama šire se snimci kaosa koji je nastao u francuskim trgovinama zbog snižene cijene Nutelle. Cijena popularnog namaza snižena je u trgovinama diljem Francuske u četvrtak 70 posto.

U trgovinama je zbog toga nastala neopisiva gužva, a kupci nisu prezali od guranja, galame i ostalih trikova da bi došli do svoje teglice.

"Ljudi su hrlili unutra, gurali se, lomili stvari. Izgledalo je kao orgija", rekao je AFP-u jedan od zaposlenika trgovine u francuskom gradu Forbachu.

Police called in after a 70% discount on Nutella caused violent scenes in France, injuring several people pic.twitter.com/z6V7zYj8Zn