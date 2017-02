VIDEO: Najviša brana u SAD-u mogla bi popustiti svaki čas, naređena hitna evakuacija 200 tisuća ljudi

Stanovništvu nizvodno od najviše brane u SAD-u u blizini grada Orovillea u Sjevernoj Kaliforniji naređena je hitna evakuacija nakon što su vlasti izvijestile da bi brana mogla popustiti zbog pukotina koje su se otvorile od silnog pritiska vode što se nakupila nakon obilnih padalina.

"Naređena je hitna evakuacija područja nizvodno od brane", izvijestio je oblasni šerif putem društvenih mreža, naglasivši više puta kako nije riječ o vježbi.

Kalifornijski Zavod za vodne resurse objavio je na Twitteru u nedjelju oko 16.30 (ponedjeljak 00.30 GMT) kako se predviđa da će brana popustiti u sljedećih nekoliko sati.

BREAKING: #OrovilleDam expected to FAIL ANY MINUTE. Evacuations underway!

Hey Media,I don't mean to interrupt #Grammys but it looks serious. pic.twitter.com/bIvUDIqNGY