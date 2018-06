Kineska kompanija vrijedna 70-ak milijardi dolara uskoro izlazi na burzu

Lei Jun osnovao je Xiaomi 2010. godine REUTERS

Najveće tehnološko uvrštenje (IPO) na burzu u posljednjih nekoliko godina ulazi u završnu fazu. Kako za Reuters otkrivaju upućeni izvori, kineski proizvođač mobitela Xiaomi danas otvara knjigu upisa dionica institucionalnim investitorima. Kompanija će svoje vrijednosnice uvrstiti na burzi u Hong Kongu, a raspon cijene po kojoj će se upisivati dionice iznosi od 17 do 22 hongkonška dolara (2,17 do 2,80 dolara), tvrde upućeni izvori.

Time bi kompanija bila vrednovana između 55 i 70 milijardi dolara što je značajno manje od prvotnih procjena koje su dosezale i do 100 milijardi dolara. S obzirom da kompanija namjerava prodati 2,18 milijardi dionica, “smiješi” joj se prikupljanje i do 6,1 milijardu dolara. Podsjetimo da se prilikom najave uvrštenja u svibnju špekuliralo da će kompanija prikupiti 10 milijardi dolara. No, i na ovom sniženom iznosu IPO Xiaomija bit će treći najveći u tehnološkom sektoru u posljednjih šest godina s obzirom da je kineski internetski trgovac Alibaba 2014. prikupio u New Yorku 25 milijardi dolara, a Facebook 2012. godine 16 milijardi dolara.

Potražnja za dionicama Xiaomija na neki je način već osigurana. Naime, navodno će osam kompanija kupiti do 15 posto dionica ponuđenih u inicijalnoj javnoj ponudi. Među njima je američki proizvođač procesora Qualcomm, zatim kineska dostavljačka kompanija SF Holding, tamošnji telekom div China Mobile te državni konglomerat CMG. Izlazak na burzu na neki je način kruna rapidnog rasta te kompanije koju je osnovao Lei Jun 2010. godine. Filozofija Xiaomija je konkuriranje velikim proizvođačima i njihovim vrhunskim, visokokvalitetnim modelima, ali po nižoj cijeni. U Kini je najveći proizvođač mobitela postao 2014. godine, pretekavši Samsung.