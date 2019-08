Uz otpremninu bi otišlo 1153 službenika

U proračunu je spremno 2,7 milijuna eura za otpremnine crnogorskih državnih službenika/Duško Jaramaz/PIXSELL

Ukupno 1153 zaposlena u crnogorskom javnom sektoru na državnoj i 826 na lokalnoj razini zainteresirano je za sporazumni raskid radnog odnosa uz isplatu otpremnine.

To su pokazale ankete koje su, po nalogu Ministarstva javne uprave, državni organi i institucije obavile među svojim zaposlenicima.

"Zaposlenom koji ispunjava uvjete za odlazak u mirovinu i ako mu do 67 godina života nedostaju do dvije godine može ostvariti pravo na otpremninu u iznosu do šest bruto plaća. Visina bruto plaće određuje se kao prosječan iznos posljednje tri bruto plaće prije isplate otpremnine", objasnio je Pobjedi Goran Jovetić, državni tajnik.

Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru predviđeno je da se otpremnine isplaćuju iz sredstava institucija koje su dio javnog sektora.

Ministarstvo financija je proračunom za ovu godinu izdvojilo 2,7 milijuna eura za isplatu otpremnina koje se ne mogu drukčije osigurati.