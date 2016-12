Uslužni sektor najjači u 16 mjeseci

Kinezi sve više troše/REUTERS

Uslužni sektor u Kini je u studenom bio na najvišoj razini u 16 mjeseci, unatoč slabijem rastu novih naruždbi, piše Reuters, pozivajući se na rezultate istraživanja provedenog na proizvođačima i dobavljačima u Kini.

Tzv. indeks Caixin/Markit, koji pokazuje razinu nabave usluga, u studenom je iznosio 53.1, a u listopadu 52.4, a sve iznad 50 govori o ekspanziji na mjesečnoj razini. Ulazne cijene i troškovi proizvodnje rasli su najbrže od veljače 2015., jer su rasle i dnevnice radnika, no zbog veće konkurencije teško je očekivati da će cijene usluga za korisnike biti više, što je dobro za njih. "Rast nabavnih cijena odražava i promjene tečaja i cijena sirovina, no ne može biti duljega vijeka dok je organski rast kineskoga gospodarstva sporiji od očekivanog, a to nije dobro ni za profit kompanija, kažu analitičari u HSBC-ovom odjelu za Aziju. Brojne kompanije potpisat će da više plaće donose pritisak na dobit.