U Sloveniji nađeno meso bolesnih krava iz poljske klaonice, prerađeno u kebab

FOTO: GettyImages

Nakon izbijanja afere sa tim mesom, uprava za sigurnost hrane ministarstva poljoprivrede najprije je objavila da Slovenija nije među 10 država EU u koje je završilo nepregledano meso iz Poljske, no televizijska postaja POP-TV izvijestila je o mesu iz spomenute klaonice, koje je preko Njemačke došlo do Slovenije kao mljeveno meso pripremljeno za kebab, što je onda i službeno potvrđeno.

Direktorica inspekcije za sigurnost hrane i veterinarstvo Andreja Bizjak potvrdila je da su dobili proizvod koji sadrži sporno meso iz Poljske te da je riječ o "jednoj seriji kebaba" koji je u Sloveniju pristigao preko Njemačke, prenijela je Slovenska tiskovna agencija STA.

O slučaju ih je, kako navodi Bizjak, obavijestio slovenski distributer mesa koji je pošiljku dobio iz Njemačke, a čeka se i službena potvrda njemačkih veterinara da se doista radi o mesu iz poljske klaonice te će se potom uvesti mjera zabrane stavljanja spomenutog proizvoda na tržište.

Slovenija oko 7 posto mesa uvozi iz Poljske i uvoz se zadnjih godina povećava, no provjerom distribucijskog lista iz klaonice koja je varala s mesom bolesnih krava utvrđeno je da izravnog izvoza u Sloveniju iz nje nije bilo.

Udruga domaćih proizvođača mesa objavila je u vezi s aferom da je najveći dio domaće govedine uključen u shemu "Slovenska kakvoća", koja jamči dodatan nadzor kvalitete i prijevoza životinja do klaonice, što je kod sve većeg uvoza isključeno jer se veliki dobavljači najviše ravnaju prema što nižoj cijeni pa takvo meso iz uvoza često završava u kuhinjama škola, vrtića i domova za starije.

"Ono što je zabilježeno Poljskoj u slovenskim se klaonicama ne može dogoditi", naveli su slovenski proizvođači mesa, pozvavši na što veće davanje naglaska na lokalno proizvedenu hranu.