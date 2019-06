U ovoj zemlji možete zaraditi i do 5000 eura mjesečno: Traže se radnici za tri najdeficitarnije struke

Foto: Getty Images

IT-jevci, profesori i građevinci tri su najdeficitarnije strke u Švedskoj, a poslodavci za ta radna mjesta nude plaće i od nekoliko tisuća eura, piše srpski Blic.



Na popisu od 72 deficitarnih zanimanja su i liječnici i medicinsko osoblje. Liječnička plaća iznosi oko 5000 eura neto, dok razni medicinski radnici dobiju i do 3400 eura.



Primanja radnika u IT industriji kreću se od 3350 do 3750 eura, a mjesečna primanja nastavnika i profesora iznose oko 2370 eura.



Kao i brojne druge razvijene zapadne zemlje, i Švedska traži fizičke radnike. Čak i za posao "bauštelca" plaća nije mala - doseže i do 3380 eura. Ugostiteljstvo? Oko 2900 eura.



Na popisu deficitarnih zanimanja su i razni inženjeri, a njih u Švedskoj čeka plaća od oko 3000 eura.



Otvorena su i radna mjesta za psihologe, rudare, zubne higijeničare, soboslikare, stakloresce, komercijaliste ili operatere u pozivnim centrima različitih profila čija mjesečna primanja variraju od 2500 do 3000 eura, navodi Blic.