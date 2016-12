U Njemačkoj 1000 sestara iz BiH

Foto: PD

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH u protekloj godini u Sloveniji je zaposleno 4228 državljana iz BiH. Od 2013. do 30. studenoga ove godine ukupno je zaposleno 9436 radnika, i to 2013 - 661, 2014 - 1870, 2015 - 2677 i od siječnja do studenoga ove godine 4228 radnika, što ...