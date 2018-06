Trump se okreće novom cilju: "Nije dobro!"

Foto: Reuters

Nakon što je uzburkao ekonomske odnose s tradicionalnim američkim partnerima, Kanadom, Europskom unijom i Meksikom te uveo carine na aluminij i čelik te pokrenuo trgovinski rat s “pola svijeta”, američki predsjednik Donald Trump sada se okreće novom cilju. Na nišanu je OPEC i cijena sirove nafte koja raste u posljednje dvije godine.



Alternativno rješenje



– Cijene nafte su previsoke, OPEC se ponovno razmahao. Nije dobro! – poručio je Trump preko svog omiljenog komunikacijskog kanala, Twittera. I zabrinuo zemlje izvoznice sirove nafte, među kojima su i američki strateški saveznici s Bliskog istoka poput Saudijske Arabije ili Katara.



Cijena sirove nafte već dvije godine raste, a iznos koji je danas potrebno izdvojiti za jedan barel “crnog zlata” gotovo je dvostruko veća nego tijekom 2016. Nekoliko je razloga za drastično poskupljenje ovog energenta, zbog čega su cijene benzina i dizelskih goriva počele probijati rekorde. Prvi je razlog stanje u Venezueli, koja je danas potpuno nefunkcionalna država, dok joj je proizvodnja nafte drastično smanjena. Gospodarstvo Venezuele u tako je lošem stanju da ni crpljenje crnog zlata, na čemu počiva cjelokupan proračun ove posrnule države izjedene inflacijom i neimaštinom jednostavno ne radi. Drugi je razlog ponovno uvođenje američkih sankcija Iranu, što će otežati izvoz iranske nafte na međunarodno tržište.



Oružje je spremno



Cijena nafte još nije na rekordno visokoj razini od 120 dolara po barelu kakva je bila početkom 2015. godine, no teži toj razini. Ipak, izgledno je da će Trump aktivirati alternativne načine dobivanja nafte i ponovno srušiti cijene.



Naime, za razliku otprije desetak godina, SAD sada ima vrlo moćnu tehnologiju kojom može parirati bliskoistočnim proizvođačima. Frakiranje. Postupak izvlačenja nafte iz škriljevca otvorio je mogućnost proizvodnje energenata na područjima bogatim škriljevcem, a to su Sjeverna Dakota i Kanada, čime SAD i Kanada postaju energetski neovisni o uvozu.



Frakiranje nafte smanjeno je nakon što je cijena na međunarodnom tržištu 2016. pala na oko 40 dolara po barelu, no sada bi se mogla ponovno razmahati i obuzdati rast cijena. Koliko je velika proizvodnja frakiranjem, govori i podatak da je proizvodnja nafte na području SAD-a udvostručena u posljednjih deset godina. Trumpov tvit o previsokim cijenama nafte poslan je pred sastanak OPEC-a u Beču, koji će biti održan sljedećeg tjedna i vjerojatno služi kao “posljednje upozorenje” pred otvaranje nove nafte bojišnice. A sada više nitko ne sumnja da je Trump spreman na sve, pa i naftni rat. Oružje mu je već spremno.