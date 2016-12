Trump na Twitteru napao časopis koji je kritizirao njegov restoran

Novoizabrani američki predsjednik Donald Trump i dalje koristi Twitter za napade na svoje kritičare, ali ne samo političke pa se ovaj put obrušio na glavnog urednika Vanity Faira Graydona Cartera, čija je novinarka "pokopala" tajkunov restoran u Trump Toweru.

Has anyone looked at the really poor numbers of @VanityFair Magazine. Way down, big trouble, dead! Graydon Carter, no talent, will be out!