Trump gura Europu u recesiju, prijeti nova bankarska kriza

Hillary Clinton vidi se kao 'manje zlo' i nastavak predvidivog poslovnog okruženja/REUTERS

Bez puno pretjerivanja, u rezultate američkih predsjedničkih izbora 8. studenog koji se održavaju za manje od tjedan dana bit će uperene oči cijelog svijeta. Nakon medijske objave o otvaranju istrage FBI-ja oko elektroničke pošte Hillary Clinton, kontroverzni Donald Trump, koji je zaostajao zbog optužbi o seksualnom uznemiravaju kolegica, u anketama je prešao u blago vodstvo. Što će se dogoditi tržištima i svjetskoj ekonomiji ako ipak pobjednikom izađe Trump?

Većina osim, čini se, biznisa iz Silicijske doline, slaže se da bi Trumpova pobjeda srušila svjetske burze. Ekonomist Simon Johnson s Massachusetts Institute of Technology (MIT) za CNBC je rekao da bi ulazak Trumpa u Bijelu kuću "vjerojatno uzrokovalo pad burzi te ulazak svijeta u recesiju". Razlog tome vidi u Trumpovim protekcionističkim politikama koje bi dovele do značajnog usporavanja ekonomije, poput britanskog iskustva nakon Brexita.

25posto deprecirao bi pesos otvori li se trgovinski rat s Meksikom

Debakl banaka u Europi

Dok SAD uživa u osmoj godini ekonomskog uzleta, Europa i dalje pleše po rubu recesije na nervozu Europske središnje banke. Profesor Johnson ističe da je europsko gospodarstvo toliko fragilno da bi "Trumpova trgovinski uzrokovana recesija gurnula Europu u duboku recesiju koja bi vjerojatno rasplamsala ozbiljnu bankarsku krizu". Ne obuzda li se taj rizik, a Johnson smatra da je vjerojatnost europskog bankarskog debakla ionako već uznemirujuće velika, slijedit će daljnja negativna spirala. "U svakom slučaju, efekti na tržišta u razvoju i zemlje s niskim dohotkom bili bi dramatični", zaključuje Johnson.

Za takvo mišljenje mnogi će reći da je pretjerano, no činjenica je da ga dijeli niz ekonomista iz banaka s Wall Streeta, od Goldman Sachsa do Citigroupa. Premda su upravo ovi američki izbori pokazali iznimnu podijeljenost SAD-a, kandidatura Hillary Clinton, barem kad je riječ o poslovnim krugovima, vidi se kao manje zlo. Činjenica je da investitori i analitičari mrze nesigurnost, pa Clinton predstavlja svojevrsni status quo i iza nje stoje tvrtke s popisa Fortune 500. Trump je više kao bombonijera iz filma Forrest Gump, s kojom "nikad ne znaš što ćeš dobiti", ističe glavni ekonomist The Lindsey Groupa Peter Boockvar.

Promjene u FED-u

Vjerojatno je da bi Trumpova pobjeda dovela do panične rasprodaje diljem svijeta, po principu "prodaja danas, pitanja sutra". Oni manje brzi na okidaču vjerojatno bi pažljivo vagali portfelj, kompaniju po kompaniju, ovisno o sektoru. Od posljedica izgledan je pad meksičkog pesosa zbog trgovinskog rata, čak i do 25 posto po Goldman Sachsu, kao i udar na osiguravajuće kompanije ukine li se 'Obamacare'. Naftne kompanije pak, i one iz tradicionalnog energetskog sektora, profitirale bi na planu smanjivanja regulacije. Za svijet puno važnija je budućnost FED-a. Trump je najavio da neće ponovno kandidirati Janet Yellen, uvijeno kritiziravši dugo razdoblje jeftinog novca, a te bi se promjene osjetile diljem svijeta.