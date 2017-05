Tri najvažnije ekonomske posljedice koje bi izazvao korejski rat

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un u obilasku nove balističke rakete dugog dometa Hwasong-12, Foto: Reuters

Skuplji mobiteli i televizori, poremećaj u globalnoj trgovini te viši američki javni dug bile bi najvažnije ekonomske posljedice rata na korejskom poluotoku. Testiranje sjevernokorejske balističke rakete početkom tjedna pokazalo je kako ta izolirana država razvija sve sofisticiraniju vojnu tehnologiju. To je samo još više podiglo tenzije između Zapada i Pyongyanga.

Posljednje istraživanje Capital Economicsa koje prenosi CNBC ističe kako bi globalno gospodarstvo dobrano osjetilo posljedice ratnih djelovanja u Koreji zbog vjerojatnog uključivanja SAD-a te značaja gospodarstva Južne Koreje u svjetskim okvirima. Ako se južnokorejski BDP zbog rata prepolovi, globalni BDP smanjit će se jedan posto, što znači da će pasti na dva posto. Osim toga, ta je država četvrti svjetski proizvođač potrošačke elektronike po vrijednosti, a čak i kratkotrajni rat sa sjevernim susjedom imao bi katastrofalne posljedice. U tom bi slučaju ostali proizvođači elektronike morali pronaći druge dobavljače kako bi nadomjestili nedostatak južnokorejskih dijelova.

Međutim, u svijetu ne postoji dovoljno kapaciteta koji bi mogli nadomjestiti južnokorejsku proizvodnju. To bi dovelo do zaustavljanja proizvodnje kod dijela drugih proizvođača, a što bi za posljedicu imalo oštar rast cijena potrošačke elektronike. No, tu ekonomski utjecaj ne staje. “Američka potrošnja na elektroniku, uključujući pametne telefone, kamere i računala, čini jedan posto potrošačke košarice. Ako korejski rat dovede do udvostručenja cijena, inflacija u Americi porast će za jedan posto”, stoji u analizi.

Poremećaj globalne trgovine također bi bio vrlo izgledan. Naime, devet od 10 najprometnijih kontejnerskih luka nalazi se u Aziji, uključujući i južnokorejski Busan. Stoga bi posljedice sukoba između dviju Koreja osjetile i države koje ni na koji način izravno ne bi bile uključene. Na kraju, tu je utjecaj i na američke javne financije. Ako SAD ulože u poslijeratnu obnovu Južne Koreje jednak iznos uložen u Afganistan i Irak, to će javni dug povećati za trećinu, upozorava izvješće.