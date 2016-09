Trgovinski ugovor Kanade i EU-a povećat će nezaposlenost

Foto: Thinkstock

Slabiji gospodarski rast, gubitak radnih mjesta, smanjenje plaća i poreznih prihoda je ono što će donijeti skora ratifikacija ugovora o slobodnoj trgovini između Kanade i Europske unije (CETA), pokazuju rezultati istraživanja koje je objavio institut Vijeće Kanađana.

Vijeće Kanađana, koje se protivi predloženom sporazumu između EU i Kanade, objavilo je početkom tjedna studiju istraživača sa Sveučilišta Tufts Pierre Kohlera i Servaas Stroma koji tvrde da će Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum (CETA) "dovesti ne samo do ekonomskih gubitaka, već i povećanja nezaposlenosti i nejednakosti".

Prema navodima autora studije, makroekonomske posljedice planiranog trgovinskog sporazuma između Kanade i Europske unije su značajne. Do 2023. godine, kako upozoravaju, ugovor CETA dovest će do gubitka oko 230.000 radnih mjesta, i to uglavnom u Europskoj uniji.

Također ističu da su predlagatelji tog ugovora prenaglasili mogućnost većeg gospodarskog rasta zbog povećane trgovine i ulaganja, naglašavajući da se te projekcije oslanjaju na punu zaposlenost i izostanak negativnog utjecaja na raspodjelu dohotka.

Pružajući alternativne projekcije, napravljene pomoću modela UN Global Policy Model (GPM), autori studije navode da će provođenje ugovora CETA dovesti do većih proračunskih deficita u svakoj članici EU-a i pada državnih prihoda.

Ugovor će također povećati pritisak na plaće u Kanadi i EU, što će rezultirati gubitkom prosječnog godišnjeg rasta zarade od 1.985 dolara u Kanadi te između 353 i 1.488 dolara u EU, ovisno o zemlji, navodi se u studiji.

Osim toga, očekuje se da će preusmjeriti trgovinu unutar Unije u korist Njemačke, Francuske i Italije, a na štetu drugih zemalja članica.

U apsolutnom iznosu, CETA će srezati 0,5 posto bruto domaćeg proizvoda EU-a, odnosno 1,0 posto kanadskog BDP-a.

Među zemljama EU-a, gubitak za Njemačku od 0,37 posto bit će relativno blag, u usporedbi s Francuskom od minus 0,65 posto i Italijom od minus 0,78 posto.

"To je samo ekonomski dio. Nismo počeli kvantificirati štetu za naše zakone, politike i demokracije kroz regulatornu usklađenost i korporativne tužbe koje osporavaju naše ekološke i socijalne standarde, da ne spominjemo napade na poljoprivrednike i općine", rekla je predsjednica Vijeća Kanađana Maude Barlow.

CETA ugovor, dodaje se u studiji, imat će "negativne implikacije za socijalnu koheziju u već složenom i nestabilnom političkom kontekstu."

U zajedničkoj izjavi su kanadska ministrica trgovine Chrystia Freeland i europska povjerenica za trgovinu Cecilia Malmstrom branili CETA-u, nazivajući ga "progresivnim sporazumom koji će postaviti novi standard za međunarodnu trgovinu."

Iako priznaju da su "potrebna neka objašnjenja kako bi se otklonile neke zabrinutosti", ponovili su svoju odlučnost da potpišu taj sporazum, što je na rasporedu u listopadu, a primjena se očekuje početkom 2017. godine.