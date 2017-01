The Guardian: Juncker - tajni borac na strani utaje poreza

Foto: Reuters

The Guardian piše da je imao uvid u povjerljive njemačke diplomatske dokumente o djelovanju jednog odbora, formiranog kako bi se definirao kodeks ponašanja u pogledu fiskalne politike. Odbor je formiran 1998., a zemlje članice su tada obećale da neće voditi nelojalno natjecanje u oporezivanju poduzeća.

Povjerljivi dokumenti su u posjedu The Guardiana i Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara, koji je prošle godine otkrio aferu "panamski dokumenti".

Britanski dnevnik piše da je dio zemalja članica ustvari blokirao napore na razini EU-a na suzbijanju utaje poreza, suprotno cilju s kojim je osnovan taj odbor, a Luksemburg je često bio predvodnik u ometanju postizanja konsenzusa.

The Guardian tvrdi da je riječ o jednom od najtajanstvenijih bruxelleskih odbora, koji je formiran kako bi se izbjeglo da pod pritiskom sve moćnijih multinacionalnih kompanija zemlje članice budu izigrane tako da profit tih kompanija u najvećem dijelu izmakne poreznim škarama.

"Još jednom postalo je sve jasnije da većia zemalja nije zainteresirana za prave reforme...posebice, luksemburški predstavnici su govorili da će se suprotstaviti tome da se njihovi argumenti izneseni na tom odboru javno objave", kaže se u jednoj bilješci na koju se poziva The Guardian.

Budući da taj odbor funkcionira na temelju konsenzusa, svaka od zemalja članica može blokirati ili razvodniti prijedloge koji im ne udu u prilog.

Juncker je bio luksemburški premijer od 1995. do 2013. a u tom razdoblju jedno vrijeme je obnašao i dužnost ministra financija.