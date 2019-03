Težak poraz Therese May: Izgubila je kontrolu na Brexitom, napuštaju je ministri

Foto: Reuters

Britanski parlamentarci izglasali su u ponedjeljak navečer preuzimanje kontrole u Donjem domu parlamenta nad britanskim izlaskom iz Europske unije, u potezu bez presedana kojim žele doći do većine za bilo koju opciju izlaska Britanije iz članstva u EU.

Glasovanjem u kojemu je 329 glasova bilo 'za', a 302 'protiv' amandmana koji su poduprli zastupnici iz različitih stranaka, vlada premijerke Therese May doživjela je poraz.

Trojica ministara, Richard Harrington, Alistair Burt i Steve Brine, izišla su iz vlade želeći glasovati za ovaj prijedlog.

Theresa May je pokušala spriječiti poraz nudeći parlamentarcima seriju glasovanja o alternativama brexita, koje bi organizirala vlada.

Po njezinim je riječima omogućavanje parlamentarcima da preuzmu agendu u Donjem domu uspostavilo "presedan koji nije dobrodošao".

Takozvana indikativna glasanja trebala bi se održati u srijedu.

Prema ishodu glasovanja parlamentarci će moći glasovati za seriju opcija, koje će vjerojatno uključiti i glasanje o "mekšem brexitu" te o drugom referendumu. Ta su glasanja zamišljena kao testiranje volje parlamenta kako bi se, ako ništa drugo, vidjelo što vodi većinu.

Premijerka May je kazala da ne daje nikakva jamstva da će se ona pridržavati njihove odluke.

No čelnik laburista Jeremy Corbyn, koji je također podupro amandman što ga je predložio konzervativac Sir Oliver Letwin, kazao je da vlada "mora ozbiljno shvatiti proces", dodavši da "vlada nije uspjela te da ovaj Dom mora, a vjerujem, i hoće uspjeti".

Po njegovim riječima, zastupnici će htjeti pronaći konsenzus o tome kako dalje, uključujući i moguće "potvrdno glasovanje" javnosti, za što je premijerka ranije kazala parlamentarcima da ne želi jer bi se na listiću našlo pitanje o ostanku u Uniji.

Premijerka May nudila je prethodno da će vlada organizirati seriju glasovanja o alternativama brexita, no pobornici prihvaćenog amandmana kazali su da ne vjeruju da će vlada dati zastupnicima pravo glasa o cijelom nizu opcija brexita.

Trideset Torijevaca, stranke premijerke May, glasalo je protiv vlade, uključujući i trojicu ministara, koji su se povukli sa svojih ministarskih dužnosti.

Zastupnici u britanskom parlamentu glasovali su i o prijedlogu da se zatraži još jedno produljenje brexita u slučaju da do 5. travnja ne bude odobren sporazum.

Vlada je u tom glasovanju tijesno pobijedila, s 314 'protiv' i 311 glasova 'za' amandman.

Premijerka May ranije je rekla da njen sporazum s EU nema dovoljno potpore da bi "kako stvari stoje" prošao u Donjem domu, no da se ona nada uvjeriti dovoljan broj zastupnika da ga podupru tako da bi ga mogla ovoga tjedna staviti na novo glasanje.

Sporazum je u parlamentu već dva puta odbijen velikom razlikom u glasovima te je premijerka bila prisiljena zatražiti od Unije odgodu brexita.

Ona ovoga tjedna planira usvajanje zakona kojim bi se odgodio datum izlaska Britanije 29. ožujka i dala potpora brexitu 12. travnja.

Čelnici 27 članica EU-a dogovorili su u četvrtak navečer jednoglasno odgovor na zahtjev premijerke May za odgodom izlaska iz Unije, prema kojemu se brexit odgađa do 22. svibnja ako sporazum o razdruživanju bude potvrđen u parlamentu, a ako ne bude potvrđen onda bi se London do 12. travnja trebao izjasniti želi li održati izbore za Europski parlament ili izići bez sporazuma.