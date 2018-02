Teško sramoćenje: U Sloveniji smijenjen vojni vrh, ministrica zasad ostaje

FOTO: Thinkstock

Nakon što je prošlotjedna evaluacija NATO saveza pokazala da elitna bataljunska skupina slovenske vojske nije borbeno spremna za operativne zadaće, slovenska se vlada u četvrtak odlučila za smjenu vojnog vrha, ali ministrica obrane Andreja Katič, kojoj su zbog skandala također bile upućene kritike, ostaje na svom mjestu.

Predsjednik vlade obavijestio je javnost nakon redovne sjednice vlade da je smijenjen načelnik glavnog stožera u vojsci Andrej Osterman, a na njegovo mjesto postavljen Alen Geder, njegov dosadašnji zamjenik, ali je kritike uputio i vojnom vrhu i ministrici.

"Očito je da se u vojsci događaju stvari koje ni glavni stožer ni ministrica nemaju pod kontrolom", kazao je Cerar na konferenciji za novinare, dodavši da će ministrica do kraja mandata vlade zadržati svoj položaj, ali da mu u roku od mjesec dana mora referirati o mjerama koje je poduzela da se operativna sposobnost elitnog dijela vojske popravi, kako se slični skandali ubuduće ne bi događali.

Bataljunska skupina slovenske vojske prošlog je tjedna imala vježbu u sklopu evaluacije sposobnosti za operativno djelovanje na terenu prema NATO standardima, ali nije zadovoljila kriterije, što je izazvalo skandal u javnosti i stručnim vojnim krugovima.

MInistrica se branila da je o svemu doznala iz medija i da o tome da će biti održava evaluacijska vježba nije niti znala, za što je okrivila glavni stožer.

Na kritike da je loša spremnost bataljuna, koji se u zadnjih godinu i pol dana za buduće operativno djelovanje po najvišim standardima pripremao i na inozemnim poligonima, kriva i loša opremljenost vojske, fluktuacija boljeg kadra te male plaće vojnika i časnika, što se čulo iz sindikata vojnika, odazvao se i premijer Miro Cerar, ustvrdivši da je njegova vlada učinila sve da se to stanje popravi.

Cerar je čak aludirao da je u tom smislu došlo i do sabotaže na evaluacijskoj vjažbi.

"Pretpostavljam da je do slabe ocjene došlo i zato da se naša vojska namjerno ponizi", kazao je Cerar.

Još u srijedu je na skandal u vojsci reagirao i predsjednik države Borut Pahor, zatraživši da ga se ubuduće o svim pripremama i stanju u vojnim redovima redovno informira.

Pahor je zadnje dvije godine dosta rezervirano ocjenjivao spremnost vojske, nezadovoljan njenim godišnjim izvješćima, te govorio da ona u sadašnjem stanju i s postojećim kapacitetima ne bi mogla rješavati kritične situacije ni u slučaju većih elementarnih nesreća, a kamoli kriza ili međunarodnih konflikata, što su mu znali zamjerati kao pretjerivanje.