Svakog Božića anonimno plaća dugove za struju i vodu najsiromašnijima

Za njega znaju svi, ali rijetki su ga upoznali. Vijesti o njemu objavljuju se isključivo u prosincu. Njegova je posebnost što je - dobar bez razloga. Prije svakoga Božića on ili netko kome to povjeri u strogoj tajnosti donese snop novčanica u Elektru u Prozoru i plati račune dužnicima.

Nekada tako bude 15, a nekada i 20 obitelji. Netko kaže da je od prvih uplata prošlo pet godina, a drugi da je možda prošlo i sedam.

U Prozoru u Elektroprivredi novinari Jutarnjeg lista koji su napravili reportažu doznali su kako je dobrotvor dobro djelo učinio i ove godine.

- Upravo je bio, i obavili smo - rekla je.

- Je li bio on osobno ili netko njegov?

- Došao je jedan gospodin i ostavio novac, ja dalje znam što trebam - dodala je žena.

- Nije bio on osobno, već je poslao po nekome, ali nije on bitan, a nisam ni ja. Bitna je ljubav koju čovjek iskazuje na ovaj način. On želi da se za njega ne zna, pa neka tako i ostane. On trenutno nije u Prozoru, ali ne znači da recimo večeras neće stići - kazala je.

Tko je on, odakle treba stići i zašto tako dijeli novac, pitali su novinare i građane Prozora.

- Skoro sam siguran da znam tko je, mogu samo reći da je ekstra čovjek i svaka mu čast - govori muškarac koji je netom platio svoj račun za struju.

- Znaju ga svi, ali vam nitko neće reći - to vam je kod nas javna tajna - govori građanka.

