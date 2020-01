Što sve donose nova pravila o useljavanju radne snage u Njemačku

Foto: Getty Images

Izdavačko-istraživački centar Demostat je na svojoj web stranici naveo da je u Njemačkoj ukinut “rezidencijalni test rada”, odnosno da se građani Srbije, ali i cijele regije, izjednačavaju s rezidentima EU po pravima na zapošljavanje u njemačkim kompanijama, prenosi portal investitor.me.

To znači da poslodavci u Njemačkoj više neće morati dokazivati da ne mogu naći kvalificirane radnike u svojoj zemlji ukoliko žele zaposliti stručnjaka koji nije državljanin te zemlje, javlja N1.

Pojednostavljene su procedure za priznavanje diplome useljenicima iz trećih zemalja, tako da će građani regije kraće čekati na izdavanje službenih potvrda i nostrifikaciju diploma.

Uvedena je mogućnost da čak i oni koji nemaju nikakav posao zagarantiran u Njemačkoj mogu doći i boraviti u toj zemlji s posebnom vizom i do šest mjeseci tražeći posao.

Da bi dobili takvo odobrenje, moraju ispuniti određene uvjete kao što je dokazivanje da imaju dovoljno sredstava da se izdržavaju jer neće imati pravo ni na kakav oblik socijalne pomoći.

Do sada su građani regije mogli u Njemačkoj ostati najduže tri mjeseca i to u turističkoj posjeti, iako su mnogi to koristili za rad na crno i pokušaj traženja stalnog zaposlenja.

“Četvrta promjena koja se najavljuje posebno je važna za iseljenike iz naše zemlje zato što se odnosi na smanjenje gužvi i ubrzavanje procesa za dobijanje termina u konzulatima što je do sada često predstavljalo najteži dio procesa za konačno iseljenje”, ukazao je Demostat.

Novim zakonom veleposlanstva bi trebala dodjeljivati termine najduže u roku od 14 radnih dana od podnošenja zahtjeva za termin, dok bi se odluka o odobrenju vize trebala donesti u roku od tri tjedna nakon termina.

Programeri, inženjeri elektrotehnike, ali i kvalificirani električari, njegovatelji i njegovateljice i zdravstveni radnici nalaze se na vrhu liste najtraženije radne snage u Njemačkoj, prema podacima Dekra akademije iz te zemlje.

Procjene su da Njemačkoj trenutno nedostaje oko 1,7 miliju industrijskih radnika, majstora i medicinskog osoblja.