Srpski kralj mesa: Gdje bi mi bio kraj da sve ovo radim u Hrvatskoj

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Kako je istaknuo ti se prije svega odnosi na državne subvencije.

"Matijević agrar" u Srbiji obrađuje oko 30.000 hektara poljoprivrednog zemljišta, a u Hrvatskoj oko 1.800.



Petar Matijević je rekao da bi kupio još zemljišta u Hrvatskoj, kada bi bilo slobodnog u ponudi.



"Kada bih sada mogao promijeniti, i da istu površinu koju obrađujem u Srbiji obrađujem u Hrvatskoj, gdje bi mi bio kraj…", rekao je Matijević za poljoprivredni portal AgroFin.



Prema njegovim riječima, iako je Hrvatska po bogatstvu tek predposljednja zemlja Europske unije, ispred Bugarske, ona je i pored toga u znatno boljoj poziciji nego Srbija pa su samim tim i uvjeti za poslovanje poljoprivrednika u Hrvatskoj mnogo bolji.



Objasnio je da u Hrvatskoj pravo na subvencije ima svaki vlasnik poljoprivrednog zemljišta, bez obzira na površine koje obrađuje, a i same subvencije su mnogo veće nego u Srbiji, pa tako poljoprivrednik u Hrvatskoj dobija od 300 do 600 eura po hektaru, a najviše - 600 eura - dobija se za uzgoj šećerne repe.



"Trenutno je, kada se usporedi sa Hrvatskom, u Srbiji samo radna snaga jeftinija. Ni ta razlika, međutim, nije tako velika da bi mogla da 'pokrije' ostale benefite u Hrvatskoj. Čak je i zemljište u Srbiji skuplje nego u Hrvatskoj, i to za dvije do tri tisuće eura po hektaru", naveo je Petar Matijević.