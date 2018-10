Zarađuju milijune eura na izvozu norveškog lososa

Povećana je prerada lososa, koji se najviše uvozi iz Norveške, a prodaje u Italiji, Danskoj i Francuskoj/Željko Lukunić/PIXSELL

Izvoz ribe iz Srbije, prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, 2006. godine vrijedio je svega 680.000 eura, dok je prošle godine, pokazuje domaća statistika, porastao na 17,6 milijuna dolara (oko 15,3 mil. eura).

Prema istraživanju Politike, riječ je uglavnom o preradi uvoznog lososa i druge ribe u filete, kao i doradi plodova mora i njihovoj daljnjoj preprodaji u Italiju, Dansku i Francusku. Poznavatelji tržišta kažu da je jeftinija radna snaga u sektoru prerade razlog što srpski distributeri poslednjih godina postali konkurentniji na europskom tržištu.

Veći prerađivački kapaciteti

Prošle godine dozvole za izvoz ribe i ribljih prerađevina u EU imalo je 11 kompanija iz Srbije, dok ih je na popisu Uprave za veterinu sada već 16. Osim velikih uvoznika i trgovaca ribom, među njima su i neki od najvećih proizvođača mesa: Juhor, Matijević, Neoplanta, Carnex, ali i Frikom. Svi objekti za izvoz u EU moraju ispuniti stroge standarde.

Neki imaju dozvole za preradu, npr. proizvodnju ribljih pašteta, drugi samo za skladištenje i distribuciju, a treći i za obradu ribe. Ovo je najduži popis srpskih kompanija koje u kategoriji trgovine proizvodima životinjskog porijekla ispunjavaju standarde za plasman na tržište Unije. Nenad Budimović, tajnik u Udruženju za stočarstvo Privredne komore Srbije, kaže da je prerada ribe posljednjih godina u usponu. "Izgrađeni su značajni prerađivački kapaciteti.

Povećana je prerada lososa, koji se najviše uvozi iz Norveške. Riblji fileti čine 55 posto ukupnog izvoza i u odnosu na prethodnu godinu to je povećanje od čak 88 posto. U ukupnom izvozu, konzervirana riba zauzima 20 posto", kaže Budimović. On smatra da ribarstvo ima velike šanse za daljnji razvoj, i to ne samo kroz otvaranje novih ribnjaka, već i u prerađivačkoj industriji.

Ribnjaci slabo iskorišteni

U Srbiji, koja ima 141 ribnjak, lani je proizvedeno samo 7278 tona ribe, a uvezeno pet puta više, u vrijednosti od oko 90 mil. eura. Stručnjaci smatraju da su mogućnosti Srbije u proizvodnji u ribnjacima 20-ak puta veće, ali da je potrebno usvojiti nove propise.