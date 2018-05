Još uvijek masovno ljetuju u apartmanima svojih kompanija

I onima slabijeg imovinskog statusa omogućen je odlazak na more/FOTOLIA

Do prije nekoliko desetljeća u čitavoj je regiji bilo posve uobičajeno da zaposlenici na ljetovanje s obiteljima odlaze u radnička odmarališta i ljetovališta.

Tvrtke su time svojim zaposlenicima omogućavale da infrastrukturu za radnički odmor koriste za stotinjak ili nekoliko stotina kuna po danu, s tim da su to mahom bili objekti zatvorenog tipa pa u njima ne bi bilo drugih gostiju osim zaposlenika tvrtke, dok su objekti bili na poprilično atraktivnim lokacijama.

110 smještajnih jedinica posjeduje slovensko Ministarstvo obrane

DARS-ovci u Barbarigi

Prema podacima slovenskog portala Svet kapitala, Mercator, slovenska tvrtka s najvećim brojem zaposlenika, u svom portfelju još uvijek ima 101 odmaralište duž jadranske obale i diljem Slovenije. Prošle je godine u njima ljetovalo 1480 zaposlenika i 138 umirovljenih djelatnika tvrtke, odnosno pribroje im li se i članovi njihovih obitelji, riječ je o 6472 osoba. Osiguranje Triglav, na primjer, posjeduje 87 jedinica za odmor smještenih uz obalu Slovenije i Hrvatske, uglavnom u planinama i po popularnim slovenskim lječilištima.

Neke od njih, poput kapaciteta u Dolenjskim toplicama, izgradili su sami radnici, a bilo je i odmarališta koja su bila predviđena za kamp prikolice, šatore, bungalove i druge vrste objekata. Danas, riječ je uglavnom o apartmanima. Nekoliko objekata za odmor u slovenskom je državnom vlasništvu, najveći dio njih potpada pod nadležnost Ministarstva za javnu upravu. Konkretno, riječ je o 83 turističke jedinice, od čega se 31 njih nalazi u Sloveniji, a 52 u Hrvatskoj, a prošle je godine ljetovanje u tim kapacitetima odobreno za 1491 osobu.

12 eura dnevno plaćaju zaposlenici DARS-a izvan sezone u Novigradu

Slovensko Ministarstvo obrane, pak, upravlja sa 110 smještajnih jedinica s 456 kreveta i ti se smještajni objekti nalaze na deset lokacija diljem Slovenije koje uključuju Bovec, Stari vrh, Pokljuku, Bled, Brežice, Debeli Rtič, Izolu, Gričice, Logarsku dolina i Ptuj.

Što se tiče cijena korištenja te infrastrukture danas, i dalje je poprilično povoljna u odnosu na tržišnu. Slovensko društvo za autoceste, DARS, svojim zaposlenicima nudi odmor po 12 eura izvan sezone za dan u jedinci smještenoj u Novigradu te po 30 eura u jeku sezone, a tu je i mogućnost odmora za 17 eura po danu u novigradskom kampu Maredi te u sezoni za po 37 eura dnevno u Barbarigi. Cijene Mercatorova smještaja kreću se od 35 do 66 eura po noći po jedinici, pri čemu zaposlenici mogu platiti u 12 rata.

1480 zaposlenika Mercatora lani je ljetovalo u objektima kompanije

Motivacija zaposlenika

U Elektro Mariboru cijena odmora u predsezoni je u rasponu od 31 eura do 46 eura po noćenju te za vrijeme sezone od 45 eura do 56 eura po noći. Ministarstvo uprave svoje kapacitete iznajmljuje po cijenama od 40 do 60 eura za dnevni najam, a Elektro Ljubljana za svoje zaposlenike nudi cijene između 30 i 45 eura po danu.

Druge tvrtke, poput Telekoma Slovenije (TS), svoje su turističke komplekse rasprodale i zasad je TS-u ostao jedan apartman za odmor na Kobli koji je i sam u prodajnom procesu dok njihovom hotelu Tisa na Pohorju taj postupak tek slijedi.

Osim što se na ovaj način i onima slabijeg imovinskog statusa omogućava odlazak na more, tvrtke imaju stav da takav povlašteni koncept radničkog ljetovanja pozitivno djeluje na motiviranost zaposlenika - čak više nego da im daju dva eura višu plaću, a k tome njihov boravak ondje pokriva i troškove održavanja samih kompleksa.