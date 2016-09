Skandalozan Tweet Trumpovog sina o izbjeglicama pokrenuo rasprave na društvenim mrežama

Donald Trump Junior, sin Donalda Trumpa, mnoge je zgrozio svojom nedavnom objavom na Twitteru u kojoj je sirijske izbjeglice usporedio sa zdjelom otrovanih bombona.

Kako bi promovirao očevu kampanju za predsjednika SAD-a, mladi Trump objavio je fotografiju Skittles bombona uz "upozorenje".

"Kad bih imao zdjelu punu Skittlesa i rekao vam da vas samo tri bombona iz zdjele mogu ubiti, biste li zagrabili cijelu šaku. To je problem izbjeglica iz Sirije", napisao je Trump Jr. i dodao kako fotografija sve govori te da je vrijeme da se "prekine politički korektna agenda koja ne stavlja Ameriku na prvo mjesto".

Njegova je objava izazvala brojne negativne komentare na društvenim mrežama.

#SkittlesWelcome Wonder why it's trending this morning @realDonaldTrump pic.twitter.com/QlYpkc4I4d